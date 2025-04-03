Знаешь все болячки трактора – аграрий поделился, почему важно правильно подготовить технику на поле

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». Сергей Канода, машинист ОАО «Тихиничи»:

Если подготовишь технику в поле, как будешь работать, так и заработаешь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Механизатор если знает, что это его жизнь, а это жизнь трактора, это его зарплата, это его жизнь, он будет его беречь и будет обслуживать, как положено.