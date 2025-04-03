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Знаешь все болячки трактора – аграрий поделился, почему важно правильно подготовить технику на поле

03 апреля 2025 16:22
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Сергей Канода, машинист ОАО «Тихиничи»:
Если подготовишь технику в поле, как будешь работать, так и заработаешь.

Знаешь все болячки трактора – аграрий поделился, почему важно правильно подготовить технику на поле-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Механизатор если знает, что это его жизнь, а это жизнь трактора, это его зарплата, это его жизнь, он будет его беречь и будет обслуживать, как положено.

Знаешь все болячки трактора – аграрий поделился, почему важно правильно подготовить технику на поле-4

Сергей Канода:
Это был мой трактор. Мне как раз приехали делать ТО. Мне делали ТО с заменой масел, фильтров. Это второй мой трактор был. Сейчас у меня уже другой. По нему вопросов не было, до сих пор сейчас на нём работает человек, в сезон приходит работать на нем.

За мной три единицы числятся. Ты знаешь все болячки трактора, ты пришел, сел, поехал работать. Техника должна быть в одних руках.

# Сельское хозяйство # Интервью # Александр Лукашенко

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