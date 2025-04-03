Знаешь все болячки трактора – аграрий поделился, почему важно правильно подготовить технику на поле

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Сергей Канода, машинист ОАО «Тихиничи»:
Если подготовишь технику в поле, как будешь работать, так и заработаешь.
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Сергей Канода, машинист ОАО «Тихиничи»:
Если подготовишь технику в поле, как будешь работать, так и заработаешь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Механизатор если знает, что это его жизнь, а это жизнь трактора, это его зарплата, это его жизнь, он будет его беречь и будет обслуживать, как положено.
Сергей Канода:
Это был мой трактор. Мне как раз приехали делать ТО. Мне делали ТО с заменой масел, фильтров. Это второй мой трактор был. Сейчас у меня уже другой. По нему вопросов не было, до сих пор сейчас на нём работает человек, в сезон приходит работать на нем.
За мной три единицы числятся. Ты знаешь все болячки трактора, ты пришел, сел, поехал работать. Техника должна быть в одних руках.