Мужик! Белорусский машинист рассказал, каким запомнил Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Сергей Канода, машинист ОАО «Тихиничи»:

Это был 2020-й или 2021 год. Сказали вечером, что приедет Президент. Мужик, здоровенький! Со стороны совсем другое. Я даже не знаю, как передать. Я ожидал, что он зайдет, но чтобы со мной еще беседовал. Мне было не по себе. Меня колотило. Мужик простой, вопросов нет.