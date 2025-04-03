Нюансы подготовки к ВНС обсудили в Мингорисполкоме
Проведение Всебелорусского народного собрания запланировано на ближайшее время. И это, безусловно, станет важнейшим общественно-политическим событием года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоящее ВНС станет вторым, которое пройдет в новом конституционном статусе. Представительство Минска самое массовое. Столицу на форуме представят почти две сотни человек: члены партий и объединений, депутаты, а также представители гражданского общества. В Мингорисполкоме делегаты обсудили нюансы подготовки к собранию.
Представительный форум с широкими полномочиями – возможность коллегиально обсудить обстановку дел в стране во всех сферах: от геополитики и экономики до здравоохранения и образования. И все это, безусловно, с поправкой на внешнюю и внутреннюю ситуацию.
Артем Шегидевич, делегат Всебелорусского народного собрания от Минска, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Мы все находимся в преддверии Всебелорусского народного собрания. Это большая честь – быть участником этих мероприятий. И сегодня главе одного из крупнейших районов города Минска очень важно понимать, как будет развиваться наша страна.
Марина Грицева, делегат Всебелорусского народного собрания от Минска, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Я являюсь делегатом Всебелорусского народного собрания уже во второй раз. Мне действительно повезло нести эту почетную миссию дважды. Мы без конца обсуждаем вопросы, которые волнуют молодежь. Обсуждаем их на нашем предприятии. И сегодня я пришла с определенными мнениями своих молодых представителей, чтобы обсудить это.
Вадим Богуш, член Президиума Всебелорусского народного собрания:
Очень важный этап, который непосредственно входит в компетенцию Всебелорусского народного собрания, – это планирование следующего пятилетнего периода. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь этот документ является исключительной компетенцией Всебелорусского народного собрания. Оно имеет совсем другой уже в нашей жизни конституционный статус со своими полномочиями и обязанностями.
Всебелорусское народное собрание – главный высший представительный орган народовластия. Численность участников составит 1 189 человек. Они представят все регионы страны. В первый день ВНС Президент обратиться с посланием к народу и парламенту.
Во второй день глава правительства отчитается о проделанной работе и выполнении программ социально-экономического развития. Также в ходе собрания будут обозначены контуры государственной стратегии на пятилетку.