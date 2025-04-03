Нюансы подготовки к ВНС обсудили в Мингорисполкоме

Проведение Всебелорусского народного собрания запланировано на ближайшее время. И это, безусловно, станет важнейшим общественно-политическим событием года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящее ВНС станет вторым, которое пройдет в новом конституционном статусе. Представительство Минска самое массовое. Столицу на форуме представят почти две сотни человек: члены партий и объединений, депутаты, а также представители гражданского общества. В Мингорисполкоме делегаты обсудили нюансы подготовки к собранию.

Представительный форум с широкими полномочиями – возможность коллегиально обсудить обстановку дел в стране во всех сферах: от геополитики и экономики до здравоохранения и образования. И все это, безусловно, с поправкой на внешнюю и внутреннюю ситуацию.

Артем Шегидевич, делегат Всебелорусского народного собрания от Минска, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Мы все находимся в преддверии Всебелорусского народного собрания. Это большая честь – быть участником этих мероприятий. И сегодня главе одного из крупнейших районов города Минска очень важно понимать, как будет развиваться наша страна.

Марина Грицева, делегат Всебелорусского народного собрания от Минска, заместитель директора ГП «‎Минскреклама»:

Я являюсь делегатом Всебелорусского народного собрания уже во второй раз. Мне действительно повезло нести эту почетную миссию дважды. Мы без конца обсуждаем вопросы, которые волнуют молодежь. Обсуждаем их на нашем предприятии. И сегодня я пришла с определенными мнениями своих молодых представителей, чтобы обсудить это.