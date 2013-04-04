Комитет госконтроля Беларуси подвел промежуточный итог реконструкции «Борисовдрева»

Новости Беларуси. На пути к снижению себестоимости продукции и конкурентоспособности на мировом рынке. Комитет госконтроля подвел промежуточный итог реконструкции одного из старейших деревообрабатывающих производств – «Борисовдрев». Модернизацией охвачено более 80% площадей. Ускорение этому процессу придал визит главы государства на предприятие осенью прошлого года.

История борисовской реконструкции началась еще в 2008 году. Тогда речь шла о потерянном времени и неэффективной модернизации. 4 апреля Комитет госконтроля подвел очередной промежуточный итог реализации инвестиционных проектов. Положительная динамика очевидна.

Ноябрь 2012 года: глава государства жестко раскритиковал реализацию инвестиционного проекта на борисовском предприятии. Говорили тогда и о немалой стоимости (около 81 миллиона евро), и об упущенных сроках. Такое «провальное» резюме нужно было срочно исправлять. Тем более что сроки модернизации тоже четко определили: 7 ноября 2013 года.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

На открытом акционерном обществе «Борисовдрев» были применены штрафные санкции двум проектным организациям, которые безосновательно сорвали срок, на общую сумму 23 млн рублей.

Более 80% площадей сегодня охвачены модернизацией. В топ-листе «новичков» – строительство котельной. Старая постройка отслужила почти 90 лет. На смену импортному природному газу здесь придут древесные отходы. Как результат – экономия электричества в 5 раз. Практически полностью обновлен уже и цех МДФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Стразде, начальник цеха МДФ ОАО «Борисовдрев»:

Более современная линия. Здесь уже присутствует вся компьютеризация по управлению теми или иными механизмами.

О плюсах модернизации говорить не стоит. Ее первые результаты заметили и простые рабочие. Вот и Валентина Дубель последние недели называет чуть ли не историческими.

Валентна Дубель:

Зарплата стала больше, увеличилась. И с сырьем немного стало лучше.

Эльвира Комиссарова, заместитель председателя Борисовского межрайонного Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

С работниками основного производства, задействованными в реализации инвестиционного проекта, заключены дополнительные соглашения контрактом, благодаря которым работники получили 500 тысяч ежемесячно дополнительных выплат.

Техническое перевооружение должно коснуться всех деревообрабатывающих центров Беларуси. Только в концерне 52 предприятия.

Виталий Костенко, исполняющий обязанности заместителя председателя концерна «Беллесбумпром»:

Предполагается в августе ввести «Витебскдрев», в сентябре будет вводиться «Речицадрев», в декабре будут вводиться Мосты.