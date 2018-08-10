Один выход – качество: Президент Беларуси, посещая «Гомсельмаш», поручил запустить модернизацию техники

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил запустить в Беларуси масштабную программу модернизации техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в первую очередь идет о таких предприятиях, как МАЗ, МТЗ и других.

Напомним, 10 августа глава государства с рабочей поездкой в Гомельской области. Президент в том числе посетил предприятие «Гомсельмаш». Производитель уже проводит работу по восстановлению старой неиспользуемой техники. Но локального масштаба недостаточно. С 1 января в стране начнется глобальное решение поставленной Президентом задачи. На «Гомсельмаше» Александр Лукашенко обратил внимание и на некоторые проблемные вопросы в промышленной отрасли. Речь в частности, шла о конкурентноспособности нашей техники. В том числе на рынках ЕАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главную меру называю публично – качество комбайна. Цена у нас нормальная, мы можем по цене с ними конкурировать даже при их субсидии. Но если у тебя будут отказывать гидравлика, электроника, узлы и прочее, а у меня информация от производственников. Они мне положили на стол информацию по каждому узлу, который у тебя отказывал, и я делаю вывод, что у тебя. в основном, нарушен технологический процесс. Поэтому надо закручивать специалистам и рабочим мозги так, чтобы они делали узлы так, как следует. И он у тебя, хоть ты и гомельский и он тоже, покупать эту машину не будет.

Один выход – качество. Тогда никто российскую технику покупать не будет, потому что это комбайн – не российский, там уже импортный комбайн. Но они за эти деньги, как мы, жить не будут. Они продадут комбайн, пусть даже по нашей цене там свой, но на запчастях и обслуживании разденут крестьянина. Мы этого делать не должны и не будем. Крестьянина российского в том числе. И этим мы можем превзойти их. Это наше конкурентное преимущество: качество, честность, порядочность в отношении к покупателю. Александр Лукашенко прибыл в Гомельскую область с рабочим визитом