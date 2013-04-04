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Из-за отложенной по причине погоды посевной аграрии будут работать даже по ночам

04 апреля 2013 14:14
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Новости Беларуси. Погода тормозит начало посевной в Беларуси. Из-за обилия снега на полях сроки сместились, по сравнению с прошлым годом, на две недели. По самым оптимистичным прогнозам, в южных районах страны техника сможет выйти в поле к 15 апреля. Из-за этого посевная кампания будет проведена в сжатые сроки: до 12 дней.

Аграриям придется работать в усиленном темпе. Хозяйства страны к весенним работам готовы и полностью обеспечены зерновым фондом.

Беспокойство специалистов вызывает  состояние озимых. Не исключена их гибель. На этот случай в страховом фонде есть запас семян для пересева культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь:
В ночное время нам придется работать, подготавливать почву, а днем надо сеять, то есть за эти 80 дней нужно по максимуму использовать как технические, так и трудовые ресурсы. И для того, чтоб человек работал 10-12 часов в сутки, если придется и больше работать, надо создать все условия. Думаю, что мы достойно проведем весенне-посевные работы.

# Экономика # Сельское хозяйство # Государственная политика # Василий Павловский

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