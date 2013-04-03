Владимир Семашко: Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий в Нижегородской области

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий в Нижегородской области. Об этом сообщил 3 апреля первый вице-премьер нашей страны Владимир Семашко на совместном заседании Совета делового сотрудничества.

У российского региона Совет действует только с Беларусью и такая форма работы, по мнению экспертов, является оптимальной для расширения и укрепления двусторонних связей. Ее планируют использовать с другими государствами. Еще в 2005 году стороны ставили перед собой задачу достичь взаимного товарооборота в миллиард долларов. По итогам 2012 года двусторонний товарооборот достиг почти 800 миллионов.

В числе главных тем форума – перспективы развития торгово-экономического и межрегионального взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторический момент. Среднетонажный «ГАЗ», только успев сойти с конвейера, ловит вспышки фотоаппаратов. Выпуск этой модели под русской маркой, но с белорусским сердцем, стал уже двухсотым. Интеграция в сфере автопрома давно стала синонимом закономерности. Машинокомплекты марки «ГАЗ» поставляются с Горьковского автозавода. Уже в Минске идет сборка. Грузоподъемность этого юбиляра - до четырех тонн. Под капотом — двигатель европейского класса. А пятиступенчатая коробка передач позволяет обуздать любую дорогу. Такие модели популярны среди аграриев и коммунальщиков. В зависимости от сферы применения к машине прилагается специальный фургон. Только в прошлом году в Беларуси было реализовано почти восемь сотен таких автомобилей. По прогнозам года нынешнего эта цифра вырастет вдвое.

Эстафету по производству грузовых автомобилей может подхватить и Минщина. Опыт в совместном машиностроении уже есть. Так, цех по сборке автобусов открыт в Борисове.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Есть у нас огромный интерес и к производству «Газели» на нашей территории, к развитию того же производства Павловского завода – автобусного производства. Более всего нас, конечно, интересует развитие сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, потому что здесь мы несколько позже начали свое развитие, преобразование.

Уже о глобальных планах говорили на Совете делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области. Оно выходит на новую ступень. Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий теперь и в российском регионе.

Владимир Семашко, первый вице-премьер:

Мы сегодня наметили те меры, которые должны работать и дать результат, и те новые направления сотрудничества, новый инструментарий, который нужен для этого.