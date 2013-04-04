В Брестской области предприниматель купил 80 гектаров земли с 49 объектами, но их могут изъять

Новости Беларуси. На Брестчине из 4 сотен неиспользуемых зданий, приобретённых с аукциона пять лет назад, только каждое десятое используется новым владельцем.

Предприятие по пошиву женской одежды на окраине Малориты прописалось относительно недавно. До этого фирма арендовала помещения в районном Доме быта на протяжении 7 лет. Но однажды директор решил: пора приобретать своё. С аукциона купил запущенное здание фермы.

А это уже другая история. Три года назад 80 гектаров земли приобрёл индивидуальный предприниматель. Здесь располагаются 49 объектов, которые за это время так и не были приведены в порядок. Сегодня они ветшают.

Участок долгое время не находил своего покупателя. В декабре 2009 года с аукциона приобрёл его Валентин Игнатович более чем за 120 миллионов рублей. Сам владелец объектов считает, что предпринимательской деятельностью занимается. Говорит: для игры в страйкбол — это идеальная площадка. За два года на запущенном объекте побывали около 2 тысяч туристов.

Валентин Игнатович, предприниматель:

Вы сами должны понимать, что восстановить то, что 20 лет «разграблялось», - как эти объекты, которые я получил - за год или два нереально. Проводим мы мероприятия, совсем аварийные здания готовим под снос, а те, что можно будет восстановить, будем вовлекать в хозяйственный оборот.

У местных чиновников на такую деятельность — своя точка зрения.

Эдуард Кондерешко, заместитель председателя Малоритского райисполкома:

На бумаге да — налоги платятся, деятельность осуществляется. На сегодняшний день мы можем обратиться в хозяйственный суд для расторжения договора купли-продажи, но прежде мы должны доказать, что эти условия не выполняются.

Неиспользуемые строения зачастую в плачевном состоянии. Да и на уровне законодательства важно более чётко прописывать условия договора, чтобы эффект новой жизни пустующих некогда строений был не только виден на бумаге, а и на деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.