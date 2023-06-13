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Президент Беларуси подписал Указ о принятии мер в области ценообразования

13 июня 2023 14:51
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал Указ, который устанавливает единые подходы в области ценообразования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал Указ о принятии мер в области ценообразования-1

Например, если ранее документами было определено, что тарифы ЖКХ в год могут расти не более чем на 5 долларов в эквиваленте, то теперь расчетная величина – полбазовой. На сегодня – 18 рублей 50 копеек. Документом определен и механизм формирования экспортных цен на отдельные товары.

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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