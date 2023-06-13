Президент Беларуси подписал Указ о принятии мер в области ценообразования

Например, если ранее документами было определено, что тарифы ЖКХ в год могут расти не более чем на 5 долларов в эквиваленте, то теперь расчетная величина – полбазовой. На сегодня – 18 рублей 50 копеек. Документом определен и механизм формирования экспортных цен на отдельные товары.