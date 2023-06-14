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«Когда-то Героя труда давали за 40 центнеров с га, сегодня – выговор». Каких успехов добилась Гродненщина в сельском хозяйстве?

14 июня 2023 17:45
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Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. 

Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.

«Когда-то Героя труда давали за 40 центнеров с га, сегодня – выговор». Каких успехов добилась Гродненщина в сельском хозяйстве?-1

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:
Если говорить о Гродненщине глобально, то, конечно, это успехи сельского хозяйства. Это самые высокие урожаи, надои, привесы. Это всегда было флагманом страны. 

«Когда-то Героя труда давали за 40 центнеров с га, сегодня – выговор». Каких успехов добилась Гродненщина в сельском хозяйстве?-4

Я работал в переработке 43 года и стал заслуженным работником сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я видел ту динамику, как развивалось село.

«Когда-то Героя труда давали за 40 центнеров с га, сегодня – выговор». Каких успехов добилась Гродненщина в сельском хозяйстве?-7

Когда-то Героя труда давали за 40 центнеров с гектара. Сегодня выговор дают за 40. А вообще среднее – 53. Об этом можно долго говорить. Село – это гордость Гродненщины. Переработка тоже на высоком уровне.

«Гродно – это лучший город Земли». Почетный гражданин рассказал почему (читайте здесь).

# Сельское хозяйство # Экономика # Анатолий Гришук # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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