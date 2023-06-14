«Когда-то Героя труда давали за 40 центнеров с га, сегодня – выговор». Каких успехов добилась Гродненщина в сельском хозяйстве?

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:

Если говорить о Гродненщине глобально, то, конечно, это успехи сельского хозяйства. Это самые высокие урожаи, надои, привесы. Это всегда было флагманом страны.

Я работал в переработке 43 года и стал заслуженным работником сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я видел ту динамику, как развивалось село.