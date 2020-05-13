Кого в Беларуси освободят от арендной платы за земельные участки

Новости Беларуси. Указом Президента определены субъекты, которые освобождаются от арендной платы за земельные участки из государственной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организации не уплачивают ее за землю, занятую водохранилищами и сооружениями, которые укрепляют берег и используются гидроэлектростанциями для производства энергии.

Технопарки освобождаются от арендной платы за землю, если они сдают недвижимое имущество своим резидентам, бюджетные организации – если сдают в аренду или безвозмездное пользование здания менее, чем на месяц.

Кроме того, отменено применяемое местными органами власти десятикратное увеличение ставок арендной платы за земельные участки, занятые неиспользуемым имуществом, а также эксплуатируемые с нарушением земельного законодательства.