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Кого в Беларуси освободят от арендной платы за земельные участки

13 мая 2020 14:35
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Новости Беларуси. Указом Президента определены субъекты, которые освобождаются от арендной платы за земельные участки из государственной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организации не уплачивают ее за землю, занятую водохранилищами и сооружениями, которые укрепляют берег и используются гидроэлектростанциями для производства энергии.

Технопарки освобождаются от арендной платы за землю, если они сдают недвижимое имущество своим резидентам, бюджетные организации – если сдают в аренду или безвозмездное пользование здания менее, чем на месяц.

Кроме того, отменено применяемое местными органами власти десятикратное увеличение ставок арендной платы за земельные участки, занятые неиспользуемым имуществом, а также эксплуатируемые с нарушением земельного законодательства.

Больше новостей экономики за 13 мая здесь.

# Налоги # Экономика # Александр Лукашенко # Наталья Надольская

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