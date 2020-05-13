Прямой эфир

Новости экономики за 13.05.2020

13 мая 2020 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему при строительстве домов будут чаще использовать деревянные окна? Кого Президент освободил от арендной платы за земельные участки и как в ближайшее время изменится ставка рефинансирования? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БУДУТ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

В стране планируют чаще использовать деревянные окна при строительстве жилья. Это позволит увеличить спрос на местное сырье и повысить эффективность деревообработки.

Активный переход к импортозамещению позволит значительно улучшить качество отечественных деревянных стеклопакетов, снизить цены на окна и двери по сравнению с зарубежными производителями.

Новости экономики за 13.05.2020-1

Добавленная стоимость таких изделий выше, чем пластиковых. Правительство поручило органам госуправления и организациям-заказчикам применять деревянные оконные и балконные блоки при проектировании для строительства, реконструкции и ремонта детских садов, школ, поликлиник, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Читайте также:

Нацбанк перейдёт от нейтральных к умеренно-мягким монетарным условиям

ого в Беларуси освободят от арендной платы за земельные участки

Белорусы стали больше инвестировать за рубеж

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк перейдёт от нейтральных к умеренно-мягким монетарным условиям
13 мая 2020 14:36

Нацбанк перейдёт от нейтральных к умеренно-мягким монетарным условиям

Кого в Беларуси освободят от арендной платы за земельные участки
13 мая 2020 14:35

Кого в Беларуси освободят от арендной платы за земельные участки

Белорусы стали больше инвестировать за рубеж
13 мая 2020 14:35

Белорусы стали больше инвестировать за рубеж