Новости экономики за 13.05.2020

Новости Беларуси. Почему при строительстве домов будут чаще использовать деревянные окна? Кого Президент освободил от арендной платы за земельные участки и как в ближайшее время изменится ставка рефинансирования? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БУДУТ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

В стране планируют чаще использовать деревянные окна при строительстве жилья. Это позволит увеличить спрос на местное сырье и повысить эффективность деревообработки.

Активный переход к импортозамещению позволит значительно улучшить качество отечественных деревянных стеклопакетов, снизить цены на окна и двери по сравнению с зарубежными производителями.