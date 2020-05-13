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Белорусы стали больше инвестировать за рубеж

13 мая 2020 14:35
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Новости Беларуси. Белорусы увеличили инвестиции за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организации, кроме банков, в первом квартале направили 1,5 миллиарда долларов. Это на 100 миллионов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Наибольшие объемы – субъектам хозяйствования России, Украины и Великобритании.

Приток иностранных инвестиций в Беларусь составил 3 миллиарда долларов. Основные капиталовложения поступили из России, Кипра и Австрии.

По результатам исследования Всемирного банка, в ходе которого были опрошены различные инвесторы, среди преимуществ Беларуси были названы ее географическое положение, обеспеченность логистической инфраструктурой. У страны есть положительная история инвестиций и повторные сделки.

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# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Наталья Надольская

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