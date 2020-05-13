Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 8%

Новости Беларуси. В Беларуси снижается ставка рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 20 мая она составит 8 %. Соответствующее решение принято Нацбанком 13 мая.
Регулятор снижает ставку рефинансирования сразу на 0,75 процентных пункта.
Такое снижение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на 2020 год уровня.
Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.