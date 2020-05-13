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Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 8%

13 мая 2020 10:45
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Новости Беларуси. В Беларуси снижается ставка рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 20 мая она составит 8 %. Соответствующее решение принято Нацбанком 13 мая.

Регулятор снижает ставку рефинансирования сразу на 0,75 процентных пункта.  

Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 8%-1

Такое снижение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на 2020 год уровня.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.   

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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