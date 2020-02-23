Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси

Новости Беларуси. Кто пока не определился в плюс или в минус такая тёплая зима для нас, так это аграрии. Выводы сделают позже, пока же важно вовремя начать полевые работы, даже если не по привычному графику, сообщили в программе «Неделя». Земля требует индивидуального подхода, тут не допустить бы пересыхания почвы – снега не было, а это чревато потерей влаги.

«Сосед получит доплату, вы получите возврат». Из-за тёплой зимы жировки белорусов стали легче

Пока же с выводами торопиться рано – на этом настаивает климатолог, академик Владимир Логинов. Природа не раз удивляла нетипичной погодой за последние столетия. И свидетельство тому – не только метеосводки.