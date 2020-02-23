Климатолог на примере «Евгения Онегина» рассказал, что происходит с погодой в Беларуси
Новости Беларуси. Кто пока не определился в плюс или в минус такая тёплая зима для нас, так это аграрии. Выводы сделают позже, пока же важно вовремя начать полевые работы, даже если не по привычному графику, сообщили в программе «Неделя». Земля требует индивидуального подхода, тут не допустить бы пересыхания почвы – снега не было, а это чревато потерей влаги.
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Пока же с выводами торопиться рано – на этом настаивает климатолог, академик Владимир Логинов. Природа не раз удивляла нетипичной погодой за последние столетия. И свидетельство тому – не только метеосводки.
Владимир Логинов, главный научный сотрудник центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:
Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине», помните, пятая глава: «В тот год осенняя погода // Стояла долго на дворе. // Зимы ждала, ждала природа, // Снег выпал только в январе // На третье в ночь». Прибавьте 14 дней, это значит 17 января, где-то в 1821 году или 1825 году только выпал снег. Это похоже на то, что происходит сейчас.
Я уже не говорю про Средние века, когда было гораздо теплее, чем сейчас.
Владимир Фёдорович настаивает: нужно руководствоваться исключительно фактами – среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса. При этом причины могут быть разными, речь не только о парниковом эффекте, он на зимний климат, по словам ученого, влияет косвенно.
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Владимир Логинов:
Циклические изменения происходят на тренде. Сейчас восходящий тренд, на фоне его есть максимумы и минимумы, скачки (быстрый рост температур) и паузы (когда температура практически не растет). Где-то с 2015 года опять начала расти вверх. Сколько продлится этот рост, я не знаю, и никто не знает.