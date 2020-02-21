Пачаўся продаж білетаў на «Славянскi базар» у Вiцебску. Колькі яны каштуюць, і як купіць танней?

Навіны Беларусі. Здаецца, да пачатку «Славянскага Базару» у Віцебску яшчэ вельмі шмат часу, а продаж білетаў пачаўся, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ. У гэтым годзе яны каштуюць ад 15 да 220 рублёў. Самыя дарагія, традыцыйна, на ўрачыстае адкрыццё.
Для тых, хто ўжо вырашыў, якія канцэрты хоча наведаць, арганізатары падрыхтавалі скідку. Сёлетні фестываль будзе 29-м, таму першыя 29 дзён (гэта да 20 сакавіка) квіткі на канцэрты ў летнім амфітэатры і ў канцэртнай зале «Віцебск» будуць каштаваць на 10 % танней.
Больш навін эканомікі глядзіце тут