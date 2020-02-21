Прямой эфир

Пачаўся продаж білетаў на «Славянскi базар» у Вiцебску. Колькі яны каштуюць, і як купіць танней?

21 февраля 2020 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Здаецца, да пачатку «Славянскага Базару» у Віцебску яшчэ вельмі шмат часу, а продаж білетаў пачаўся,  паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ. У гэтым годзе яны каштуюць ад 15 да 220 рублёў. Самыя дарагія, традыцыйна, на ўрачыстае адкрыццё.

Пачаўся продаж білетаў на «Славянскi базар» у Вiцебску. Колькі яны каштуюць, і як купіць танней?-1

Для тых, хто ўжо вырашыў, якія канцэрты хоча наведаць, арганізатары падрыхтавалі скідку. Сёлетні фестываль будзе 29-м, таму першыя 29 дзён (гэта да 20 сакавіка) квіткі на канцэрты ў летнім амфітэатры і ў канцэртнай зале «Віцебск» будуць каштаваць на 10 % танней.

Пачаўся продаж білетаў на «Славянскi базар» у Вiцебску. Колькі яны каштуюць, і як купіць танней?-4

Больш навін эканомікі глядзіце тут

# Славянский базар в Витебске-2020 # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Навіны эканомікі за 21.02.2020
21 февраля 2020 15:14

Навіны эканомікі за 21.02.2020

Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?
21 февраля 2020 15:10

Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?

Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»
21 февраля 2020 13:55

Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»