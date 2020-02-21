«Мы можем показать наши возможности». О чём договорились Александр Лукашенко и губернатор Архангельской области

У Беларуси и Архангельской области отношения сложились давно. С момента первой встречи губернатора Игоря Орлова и нашего Президента прошло пять лет. Визит архангельской делегации в нашу страну начался несколько дней назад. За это время гости провели переговоры с правительством, встретились с представителями бизнеса, посетили несколько предприятий и определили план дальнейшего сотрудничества.

Новости Беларуси. Интерес к прямым контактам сохраняется. На встрече с губернатором Архангельской области Александр Лукашенко заверил: Беларусь продолжит строить продуктивные отношения с российскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Орлов провел в Беларуси почти неделю. За это время стороны определили ряд перспективных проектов.

В 2019 году товарооборот Беларуси и Архангельской области составил почти 46 миллионов долларов. Наша страна очень заинтересована в таких прямых контактах с российскими регионами. Это упрощает логистику, дает возможность работать без посредников.

В Архангельской области хорошо знают экспортные возможности Беларуси. Давно распробовали наши продукты, примерили обувь, проверили на прочность технику. Все это можно приобрести в регионе в обычных магазинах. Но сегодня заговорили и о новых проектах. Например, в строительной отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы нам поручите какой-то квартал по жилью сделать под ключ, проектировать, проводить исследования и строить, как мы обычно в российских губерниях делаем, – пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать. Мы можем полностью оснастить ваши дома, я не думаю, что вы там высотки слишком строите, любой этажности мы построим. Я тоже даже в Беларуси не ориентируюсь на высотки, людям надо комфортное жилье, но тем не менее пешком по лестницам уже не ходят. Поэтому если нужно будет, мы поставим вам полностью комплекты лифтов, установим в эти дома, вы тоже посмотрите. Мы значительно модернизировали свои заводы по производству лифтового оборудования и можем лифты делать хоть для космодрома, хоть для самолетов, вертолетов и обычных жилых домов. Наш завод, крупная компания вышли на приличный уровень.

Большой опыт в машиностроении, вы уже, наверное, познакомились с нашими возможностями: от транспортировки грузов до лесозаготовок. Создали практически всю линейку лесной техники, учились по всему миру и сделали не хуже.

Беларусь предлагает партнерам оценить наши последние разработки: МАЗы, электробусы. Есть идеи для сотрудничества и в аграрном секторе.