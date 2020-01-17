Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Новости Беларуси. Любимая земля Дунина-Марцинкевича и Мележа: они списывали своих героев с таких колоритных полешуков. Сегодня 80-летний юбилей празднует самый большой в стране – Столинский – район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая – из самого сердца полесской земли.

Иван Супрунчик, народный мастер Беларуси:

Я в армию когда шел, везли на катерах, чтобы попасть сюда, в Столин, – дорог не было даже. Сейчас асфальт, дороги, автобусы ходят. Что говорить, стало вообще!

Иван Филиппович Супрунчик знает, о чем говорит. Народный мастер Беларуси высекает топором историю каждого полешука. От его родных Тереблич до западной крайней точки района больше сотни километров. Масштабы самого крупного в стране района впечатлят любого – это 9,5 столиц Беларуси. Земли утопали в болотах, но мелиорация дала разгуляться трудолюбивым людям.

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома:

Столинщина сегодня – это огромный огород. Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется за пределы Республики Беларусь, выращен на территории Столинского района. Столинщина – это край трудолюбивых людей, которые всегда надеется на себя, трудятся и отстаивают свои интересы. Урожай даже зимой: показываем теплицы, в которых растят знаменитые ольшанские овощи Павел Каллаур на малой родине в Столинском районе: мы гордимся нашими земляками