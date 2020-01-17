Павел Каллаур на малой родине в Столинском районе: мы гордимся нашими земляками

Новости Беларуси. Без труда не бывать празднику. На полесской земле им привыкли делиться с другими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 80 лет – чем не повод собраться вместе? На малую родину возвращаются ее прославленные выходцы.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Я очень рад быть сегодня здесь. Очень рад, что есть программа «Малая родина», замечательная возможность вернутся к своим близким, к своим истокам, помочь в определенной мере где-то советом, где-то и деньгами. И, конечно, сегодня 80-летие района – я хотел бы всех своих земляков поздравить. Мы гордимся нашими земляками.