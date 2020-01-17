Бизнесу будут компенсировать использование экоупаковки. Как это будет работать, рассказали в ЖКХ

Новости Беларуси. Бизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаров. Это одна из новаций еще одного указа, который 17 января подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом появляется механизм по стимулированию производителей упаковки из бумаги и стекла, чтобы эта тара могла конкурировать с более дешевым пластиком. А еще на компенсацию могут рассчитывать предприятия, которые перерабатывают и сжигают топливо, полученное из отходов, и проводят компостирование мусора. Размеры выплат определят в правительстве.

Геннадий Трубило, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

В новом указе предусмотрено получение компенсации для производителей экотары в связи с тем, что она немножко дороже, чтобы выровнять этот баланс и развивать экологическую тару в первую очередь.

Что касается новшеств по бизнесу, дано право предприятиям организовываться в сообщество и организовывать свой раздельный сбор, не платя компенсацию.

Индивидуальные предприниматели, которые ввезли свою продукцию и продают в розницу, будут освобождены от экологического налога. Раньше этого не было, каждую упаковку должны были взвесить, заплатить, что существенно влияло на развитие бизнеса.