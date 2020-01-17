Бизнесу будут компенсировать использование экоупаковки. Как это будет работать, рассказали в ЖКХ

Новости Беларуси. Бизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаров. Это одна из новаций еще одного указа, который 17 января подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Бизнес будет получать компенсацию за использование экоупаковки при производстве товаров. Это одна из новаций еще одного указа, который 17 января подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом появляется механизм по стимулированию производителей упаковки из бумаги и стекла, чтобы эта тара могла конкурировать с более дешевым пластиком. А еще на компенсацию могут рассчитывать предприятия, которые перерабатывают и сжигают топливо, полученное из отходов, и проводят компостирование мусора. Размеры выплат определят в правительстве.
Геннадий Трубило, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В новом указе предусмотрено получение компенсации для производителей экотары в связи с тем, что она немножко дороже, чтобы выровнять этот баланс и развивать экологическую тару в первую очередь.
Что касается новшеств по бизнесу, дано право предприятиям организовываться в сообщество и организовывать свой раздельный сбор, не платя компенсацию.
Индивидуальные предприниматели, которые ввезли свою продукцию и продают в розницу, будут освобождены от экологического налога. Раньше этого не было, каждую упаковку должны были взвесить, заплатить, что существенно влияло на развитие бизнеса.
Самым значимым дополнением, по мнению экспертов, является полное освобождение индивидуальных предпринимателей от уплаты экологического налога. Предусмотрено и снижение пени за просрочку этого сбора в четыре раза.
План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси
Новый указ вступит в силу с 1 июля 2020 года. Следует полагать, что нововведения приведут к увеличению объемов переработки отходов, а также к внедрению системы раздельного сбора мусора. В нашей стране переработке вторсырья уделяют большое внимание. Эти вопросы на отдельном контроле Президента.