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Урожай даже зимой: показываем теплицы, в которых растят знаменитые ольшанские овощи

17 января 2020 19:08
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Новости Беларуси. Ольшаны – огуречная столица Беларуси. Сегодня ее смело можно назвать «овощной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожай даже зимой: показываем теплицы, в которых растят знаменитые ольшанские овощи-1

Теплицы, аналогов которым единицы в стране, технологии (как высаживать, чем подкармливать, даже кто будет опылять) – самые передовые в отрасли. «Быть в форме» здесь значит «опережать время».

Урожай даже зимой: показываем теплицы, в которых растят знаменитые ольшанские овощи-4

Иван Гриб, фермер:
Зимой, когда никто не продает, ты можешь продать – вот на этом мы и выигрываем. За то, что мы раньше обгоняем всех с посадкой. 16 гектар… Я думаю, что не меньше 10 тысяч тонн получим. 85 % точно идет на экспорт.

Урожай даже зимой: показываем теплицы, в которых растят знаменитые ольшанские овощи-7

# Сельское хозяйство # общество # Иван Гриб # Фотофакт

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