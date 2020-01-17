Урожай даже зимой: показываем теплицы, в которых растят знаменитые ольшанские овощи

Теплицы, аналогов которым единицы в стране, технологии (как высаживать, чем подкармливать, даже кто будет опылять) – самые передовые в отрасли. «Быть в форме» здесь значит «опережать время».

Иван Гриб, фермер:

Зимой, когда никто не продает, ты можешь продать – вот на этом мы и выигрываем. За то, что мы раньше обгоняем всех с посадкой. 16 гектар… Я думаю, что не меньше 10 тысяч тонн получим. 85 % точно идет на экспорт.