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Новости экономики за 17.01.2020

17 января 2020 14:51
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Новости Беларуси. Как новый сервис белорусских разработчиков поможет сэкономить на покупках? Где можно будет купить экопродукты? Кто профинансирует инвестпроекты малого бизнеса, и как белорусская компания завоевывает международные рынки технологических продуктов? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

Новости экономики за 17.01.2020-1

НОВОЕ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ ПОМОЖЕТ ВЫГОДНО КУПИТЬ ТОВАРЫ

Белорусская команда разработчиков создает сервис, с помощью которого покупатели, используя смартфон, смогут отслеживать цены на товары в разных гипермаркетах и выбирать, где дешевле.

Проект запустят в феврале в Минске, позже он заработает в регионах. Первое время сравнивать цены на товары можно будет только на специальном портале, весной заработает мобильное приложение. Пользоваться сервисом можно будет бесплатно. Цены на товары ежедневно будут собирать «тайные покупатели» с помощью специального устройства, которое автоматически считывает штрихкоды и загружает сведения в базу данных. Вручную останется только вводить текущую стоимость.

Выпуск карт учащегося могут возобновить в марте 2020-го

Новости экономики за 17.01.2020-4

TESLASUIT АНОНСИРОВАЛА ПЕРЧАТКИ GLOVE

Teslasuit снова у всех на устах, точнее, на страницах интернет-изданий. И вновь признание. Белорусская компания получила международную награду в рамках выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе. Премию вручили как лучшему технологическому продукту мира для расширенной реальности.

Также стартап Teslasuit представил свой новый продукт – перчатку, которая позволяет чувствовать вес и текстуру виртуальных объектов. Перчатка может работать с костюмом по Wi-Fi либо автономно.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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