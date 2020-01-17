Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования

Новости Беларуси. В стране ежегодно увеличивается объем переработанных коммунальных отходов. Если 10 лет назад доля вторичных ресурсов составляла менее 10 %, то сейчас уже приближается к 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Национальной стратегией определено, что мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50 % извлечения отходов из объема образования. В настоящее время есть поручение правительства, Администрации Президента, чтобы внимательно еще раз изучить все сроки, все возможные варианты и по возможности их максимально сократить с учетом возможных инвестиций в данную отрасль, с учетом привлечения современных технологий, ноу-хау, в том числе изучить возможности направления отходов на переработку в части изготовления RDF-топлива, в части энергетического использования для целей отопления.