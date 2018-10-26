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Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки

26 октября 2018 09:32
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Новости Беларуси. Представители 17 регионов Украины и их партнеры из Беларуси. Гомель сегодня – центр продвижения интересов двух стран. Здесь продолжается I Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в нем примут участие президенты двух стран. Переговорам на высшем уровне накануне, 25 октября, предшествовало заседание консультативного совета делового сотрудничества.

О суммах заключенных контрактов и о сегодняшней программе форума расскажет корреспондент СТВ Алена Сырова.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-1

Алена Сырова, СТВ:
На площади Ленина в Гомеле расположилась одна из двух выставочных площадок. Здесь представлена продукция белорусского машиностроения, сельхозтехника и пассажирский транспорт, то есть то, что теоретически может быть интересно нашим украинским коллегам.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-4

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-6

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-8

В сфере машиностроения у нас давно налажено сотрудничество: сразу несколько предприятий имеют свои сборочные производства на территории южной соседки. Но, как говорится, есть куда стремиться. Об этом накануне говорили во время совета делового сотрудничества.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-11

Представители власти обсуждали, как достичь задуманного уровня товарооборота – 8 млрд долларов при нынешних 5,5. Здесь надежда на сотрудничество прежде всего в регионах – именно там расположены большинство предприятий, которые настроены на промышленную кооперацию.

Во-вторых, в Украине прошла бюджетная децентрализация. То есть украинские регионы фактически получили большую финансовую подпитку и теперь самостоятельно распоряжаются деньгами. Выходит, для белорусских компаний сейчас самый выгодный момент для того, чтобы работать напрямую.

Всего же в форуме принимают участие более 800 представителей власти и бизнеса по обе стороны границ. Вчерашний день выдался как нельзя урожайным на подписание контрактов (подробнее – здесь). Сумма превысила 100 млн долларов, хотя планировали всего лишь 60.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-14

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:
Президенты наших стран будут подводит итог, там будут озвучены цифры, сколько подписано контрактов, какие у нас планы. Я думаю, что это хороший стимул для того, чтобы нам продолжить этот формат сотрудничества.

Это, конечно, большой задел. Я думаю, что здесь скрыты самые большие резервы.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-17

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Всегда для бизнеса важна поддержка на самом высоком уровне. Когда есть взаимопонимание у руководства, когда есть поддержка и понимание того, что мы должны очень тесно сотрудничать и взаимодействовать, с одной стороны, это важный сигнал для бизнеса, сигнал того, что давайте работать. При этом для бизнеса это еще и ответственность, потому что мы должны брать на себя ответственность за развитие нашей экономической кооперации.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-20

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки-22

Кроме того, о перспективах взаимного сотрудничества Беларуси и Украины 26 октября в Гомеле будут говорить на самом высоком уровне. Ожидается, что участие в форуме примут Александр Лукашенко и Петр Порошенко (подробнее – здесь). В формате один на один президенты обсудят целый спектр вопросов сотрудничества наших стран. Александр Лукашенко и Петр Порошенко подведут итоги работы I Форума регионов Беларуси и Украины.

Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины

# Беларусь-Украина # Экономика # Алена Сырова # Игорь Кизим # Владимир Улахович # Фотофакт

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