Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки

Новости Беларуси. Представители 17 регионов Украины и их партнеры из Беларуси. Гомель сегодня – центр продвижения интересов двух стран. Здесь продолжается I Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что в нем примут участие президенты двух стран. Переговорам на высшем уровне накануне, 25 октября, предшествовало заседание консультативного совета делового сотрудничества. О суммах заключенных контрактов и о сегодняшней программе форума расскажет корреспондент СТВ Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

На площади Ленина в Гомеле расположилась одна из двух выставочных площадок. Здесь представлена продукция белорусского машиностроения, сельхозтехника и пассажирский транспорт, то есть то, что теоретически может быть интересно нашим украинским коллегам.

В сфере машиностроения у нас давно налажено сотрудничество: сразу несколько предприятий имеют свои сборочные производства на территории южной соседки. Но, как говорится, есть куда стремиться. Об этом накануне говорили во время совета делового сотрудничества.

Представители власти обсуждали, как достичь задуманного уровня товарооборота – 8 млрд долларов при нынешних 5,5. Здесь надежда на сотрудничество прежде всего в регионах – именно там расположены большинство предприятий, которые настроены на промышленную кооперацию. Во-вторых, в Украине прошла бюджетная децентрализация. То есть украинские регионы фактически получили большую финансовую подпитку и теперь самостоятельно распоряжаются деньгами. Выходит, для белорусских компаний сейчас самый выгодный момент для того, чтобы работать напрямую. Всего же в форуме принимают участие более 800 представителей власти и бизнеса по обе стороны границ. Вчерашний день выдался как нельзя урожайным на подписание контрактов (подробнее – здесь). Сумма превысила 100 млн долларов, хотя планировали всего лишь 60.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:

Президенты наших стран будут подводит итог, там будут озвучены цифры, сколько подписано контрактов, какие у нас планы. Я думаю, что это хороший стимул для того, чтобы нам продолжить этот формат сотрудничества. Это, конечно, большой задел. Я думаю, что здесь скрыты самые большие резервы.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Всегда для бизнеса важна поддержка на самом высоком уровне. Когда есть взаимопонимание у руководства, когда есть поддержка и понимание того, что мы должны очень тесно сотрудничать и взаимодействовать, с одной стороны, это важный сигнал для бизнеса, сигнал того, что давайте работать. При этом для бизнеса это еще и ответственность, потому что мы должны брать на себя ответственность за развитие нашей экономической кооперации.