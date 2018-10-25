Александр Турчин: «Сегодня IT-сферу надо рассматривать как целую отрасль в экономике»

Новости Беларуси. В правительстве все решения должны приниматься коллегиально, а основной задачей для обновленного кабинета министров остается повышение эффективности работы экономики. Об этом 25 октября заявил Президент, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детально обсудили две темы. Первая касалась стиля работы Совета министров, его функционала и структуры. Вторая – развития цифровизации. Президент также анонсировал совещание, на котором обсудят перспективы IT-сферы в нашей стране. И главное здесь, чтобы внедрение цифры и высокие технологии имели синергетический эффект на всю экономику. О чем еще говорили на встрече? Подробности у корреспондента Ольги Коршун.

Александр Турчин в должности первого вице-премьера недавно. Президент назначил правительство в августе, а обновленному составу поручил провести своеобразную ревизию функций и структуры Совета министров. Как идет работа в этом направлении? Сегодня на встрече это главный вопрос, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко: «Правительство – коллективный орган и решения там принимаются коллективно» Еще один вопрос – уже в плоскости высоких технологий. Беларусь активно развивает цифровую экономику. Ее элементы уже проникли в разные сферы нашей жизни – от образования до медицины. Цифровизация должна обеспечить более эффективную работу реального сектора экономики. В традиционные сферы, к примеру, в сельское хозяйство или промышленность, будут планомерно внедрять новые подходы и новые технологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже много работаем над развитием IT-сферы. Началось давно еще, когда мы создавали Парк высоких технологий, опыт нарабатывали. Сегодня этого опыта достаточно для того, чтобы совершать очередные шаги в развитии не только нашего IT-парка, но в цифровизации всей нашей Беларуси. Это, конечно, модно, но дело не в моде. Дело в том, что будущее – к сожалению моему, может, и вашему – нашей страны не только в реальном секторе экономики и его развитии. А может быть и к счастью, потому что для реального сектора экономики вы знаете, что все почти все сырье мы приобретаем. А вот IT-сфера, ее развитие и доходы от нее – это мозги, это компетенция, это человеческий капитал, и в этом плане мы можем очень много поиметь для развития страны и для благосостояния нашего народа, что тут говорить.

От реального сектора мы никуда не уйдем. Цифровизация обеспечит его более эффективную работу, но нужны деньги. Деньги мы можем получить от этого. Поэтому: на каком уровне мы находимся? Что в ближайшее время нам надо предпринять? Ну и ответить на те вопросы, которые задают наши айтишники. Они, конечно, молодцы. Они почувствовали, что деньги там можно заработать, а для этого нужны люди. Они готовы вкладывать свои средства в образование, развитие и так далее. Это хорошо, потому что льготы у них беспрецедентные. Поэтому надо потихоньку вкладывать сегодня, чтобы получить завтра больший доход, большую прибыль и большую рентабельность (равно эффективность их работ). Но, тем не менее, мы не должны ошибиться, мы не должны тормозить их и будем создавать для них самые выгодные условия.

В конце 2017 глава государства подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документ назвали революционным: он создал беспрецедентные условия для развития IT в Беларуси и обеспечил преимущества в построении цифровой экономики XXI века. Как результат, уже в 2018 году в Парке высоких технологий рекордный рост резидентов и, конечно, увеличение прибыли.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Сегодня IT-сферу надо рассматривать, скажем, не как некий анклав в стране с какими-то льготными условиями, а уже как целую отрасль в экономике. Добавленная стоимость выручки в сфере компьютерных услуг составляет 90 %, то есть это прямая корреляция с ВВП. Если 400-500 миллионов, то почти все – это добавленная стоимость. Плюс к этому более 30 тысяч работающих со средней зарплатой 4000 с лишним белорусских рублей.

Ольга Коршун, СТВ:

Все вопросы, связанные с цифровизацией, обсудят в рамках отдельного совещания. Скорее всего, оно пройдет в начале 2019 года. Цифра активно проникает в разные сферы нашей жизни – от образования и здравоохранения до промышленности, поэтому логично ждать на совещании профильных чиновников и, конечно, IT-специалистов из Парка высоких технологий. Но суть встречи не в количестве участников, а в вопросах, которые они планируют обсудить, и эти темы носят по-настоящему глобальный характер. Александр Турчин: «В первом квартале 2019 года мы будем готовить масштабное совещание с участием главы государства» Что касается особенностей работы правительства, то речь идет не каких-то о глобальных переменах, а скорее о перераспределении обязанностей между вице-премьерами. Над этим еще поработают.

Дошлифуют и документы, которые касаются развития предпринимательства в Беларуси. Кстати, Александр Турчин продолжит возглавлять Совет по развитию предпринимательства. Сегодня прошло очередное заседание. Чиновники вместе с бизнесменами обсудили неналоговые платежи, страховые взносы, плату за землю. Еще один острый вопрос – неэффективно используемое имущество.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:

То имущество, которое не используется, оно, конечно, должно передаваться в руки эффективного практически пользователя. Неважно, кто это будет, частный предприниматель, физическое лицо либо новое государственное предприятие. Но в любом случае такое имущество должно использоваться эффективно, приносить добавленную стоимость и налоги в бюджет.