В Гомеле Александр Лукашенко и Пётр Порошенко проведут встречу в формате «один на один»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке Форума главы государств проведут встречу в формате «один на один». Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.

I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий

По итогам Форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.