Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов

Новости Беларуси. И уже появились первые итоги Форума. Контракты на сумму в 15 миллионов долларов подписаны по результатам заседания белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества бизнес-кругами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно кооперация в промышленности должна дать существенный прирост товарооборота уже в ближайшей перспективе.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это очень важная тема, интересная. Что называется использовать потенциал двух стран для общих целей. Беларусь может предложить продвижение совместной продукции на рынок Евразийского экономического союза.

Акцент на многовекторность сотрудничества. В Гомеле проходит встреча бизнес-кругов Украины и Беларуси

Деловые переговоры продолжаются. Главной площадкой для бизнес-контактов выступает выставка участников Форума: свои павильоны оформили более 160 предприятий со всех уголков Беларуси и 17 регионов Украины.