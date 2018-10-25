Первые итоги Форума регионов Беларуси и Украины: подписаны контракты на сумму в 15 млн долларов
Новости Беларуси. И уже появились первые итоги Форума. Контракты на сумму в 15 миллионов долларов подписаны по результатам заседания белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества бизнес-кругами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основа портфеля – поставки белорусских товаров в Украину: текстиль, удобрения, продукция машиностроения. К последнему, особое внимание.
В Гомеле Александр Лукашенко и Пётр Порошенко проведут встречу в формате «один на один»
Именно кооперация в промышленности должна дать существенный прирост товарооборота уже в ближайшей перспективе.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это очень важная тема, интересная. Что называется использовать потенциал двух стран для общих целей. Беларусь может предложить продвижение совместной продукции на рынок Евразийского экономического союза.
Акцент на многовекторность сотрудничества. В Гомеле проходит встреча бизнес-кругов Украины и Беларуси
Деловые переговоры продолжаются. Главной площадкой для бизнес-контактов выступает выставка участников Форума: свои павильоны оформили более 160 предприятий со всех уголков Беларуси и 17 регионов Украины.