Александр Лукашенко и Пётр Порошенко принимают участие в Форуме регионов Беларуси и Украины 26 октября

Новости Беларуси. 26 октября в Гомеле продолжится I Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для установления деловых контактов в нашу страну прибыли официальные делегации из 17 регионов соседнего государства.

В состоявшемся в первый день форума заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и В2В переговорах приняли участие более 250 представителей компаний двух стран. Планируется, что сумма заключенных по итогам форума договоров превысит 100 миллионов долларов.

Геннадий Чижиков, председатель Торгово-промышленной палаты Украины:

Если в прошлый раз, когда проводилась выставка Made in Belarus («Сделано в Беларуси»), то было подписано порядка на 40 миллионов, то уже здесь, в Гомеле, будет подписано порядка на 100 миллионов. То есть мы видим, что чем мы чаще встречаемся, тем больше растет интерес, больше заключается контрактов, тем больше включается бизнеса в разном направлении, диверсифицируются наши отношения. Что может быть лучше, важнее для двух соседних братских стран – Украины и Беларуси.

О перспективах взаимного сотрудничества 26 октября в Гомеле будут говорить на самом высоком уровне. Ожидается, что участие в форуме примут президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины