Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины

Новости Беларуси. Новые контракты и перспективные проекты: Гомель 25 октября стал площадкой для масштабного экономического диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь открылся первый Форум регионов Беларуси и Украины. Результаты первого дня впечатляют – уже подписаны соглашения на 100 миллионов долларов. О чем договорилась деловая элита двух стран? Корреспондент Юлия Бешанова передает с места событий.

Юлия Бешанова, СТВ:

Десятки бизнес-делегаций и флагманы производства двух стран. В Гомеле впервые в истории открылся белорусско-украинский Форум регионов. Партнеры от бизнес-общения ждут многомиллионных контрактов. На данную минуту известно о подписании документов на сумму порядка 100 миллионов долларов, и это только начало.

Главной переговорной площадкой первого дня стал легкоатлетический манеж. Здесь на площадях свою мощность и экспортный потенциал представили порядка 150 украинских и белорусских производителей.

Причем выставка скомпонована не по региональному, а по отраслевому принципу. Сельское хозяйство строительство, здравоохранение, образование, туризм – для совместной работы нет закрытых отраслей. Перспективы специалисты видят не только в торговле.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

В первую очередь – оказание медицинской помощи украинским гражданам. Необходимо отметить, что сегодня это уже 25 % экспорта медицинских услуг. Это те ресурсы, которые получают наши учреждения здравоохранения. Это и трансплантология, кардиохирургия, онкогематология, детская онкогематология. В частности здесь, в Гомеле, в нашем республиканском научно-практическом центре, в котором расположено отделение детской онкогематологии, практически ежедневно есть один-два ребенка, которые получают лечение здесь, у нас.

Первый региональный белорусско-украинский форум собрал около 700 участников: из Украины прибыло без малого 400 делегатов! Свой промышленный потенциал представляют 17 областей соседней страны и все белорусские регионы. Акцент на многовекторность сотрудничества. В Гомеле проходит встреча бизнес-кругов Украины и Беларуси Наводить экономические мосты коллеги из двух стран будут два дня. Стороны рассчитывают как на новые деловые знакомства, так и на общение с проверенными бизнес-центр партнерами.

Как расширять взаимодействие обсуждали в первый день форума. С участием более чем 250 представителей бизнеса и деловых кругов прошло заседание консультативного совета делового сотрудничества и первые переговоры.

Михаил Серков, генеральный директор ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:

Мы довольно удачно съездили здесь: договорились с несколькими сетями, которые торгуют дорогой для Украины продукцией. И как раз наша продукция может входить в эти ценовые ниши. Самый важный результат – это то, что мы в принципе нашли в Украине партнеров, которые готовы поставлять нам фуражное зерно, ячмень, шроты, которые крайне необходимы нашему сельскому хозяйству.

Для нас Украина – один из постоянных торговых партнеров. С начала 2018 года товарооборот между странами превысил 3,5 миллиарда долларов. В 2019 году цифру планируют как минимум удвоить. Потенциал не исчерпан, предстоит еще раз проинспектировать все отрасли.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:

Я вижу сейчас обоюдное желание использовать любые возможности для того, чтобы развивать сотрудничество на региональном уровне. Все равно все создается в регионах. Не все создается в столицах, понимаете? Производства, предприятия размещены по большому счету в регионах. Что очень важно, когда люди встречаются и видят глаза друг друга. Поэтому когда они говорят друг с другом, и даже сегодня Владимир Андреевич Дворник отметил, что бизнес сразу пошел в гору с теми руководителями областей, которых он лично знает. Потому что какой-то вопрос моментально в режиме снятия трубки говорит. Но опять-таки: он говорит в трубку, а помнит глаза, понимаете? Помнит лицо.

В рамках форума пройдет восемь параллельных мероприятий. В программе научно-практические конференции, круглые столы. Делегаты обсудят сотрудничество. Обменяются технологиями по развитию судоходства, устранению барьеров, которые связаны в том числе и с ветеринарным контролем. А на центральной площади Гомеля развернулась выставка крупногабаритной техники от белорусских машиностроительных гигантов.