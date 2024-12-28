Минск определил задачи в рамках ЕАЭС на 2025 год – технологическое развитие и цифровая трансформация

Больше возможностей для взаимной торговли и инвестирования, расширение географии деловых контактов и углубление кооперационных связей – таковы бесспорные преимущества интеграции. Деятельность Евразийского союза по-прежнему остается в фокусе внимания экспертов, анализирующих одно из центральных политических событий нынешней недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 26 декабря в Ленинградской области прошел заключительный в 2024 году саммит ЕАЭС.

Александр Дудчак, политолог (Россия):

Вот то, что другие страны хотят примкнуть к организации, которая была создана республиками бывшего Союза, говорит о том, что эта организация тоже является своеобразным центром притяжения для многих стран. Здесь исповедуются те принципы, которые присущи организациям, где Россия и Беларуси участвуют и являются основателем, учредителем. Но там или по крайней мере здесь демонстрируется то, что мнение каждой страны учитывается. Никто не навязывает своих решений, невзирая на разницу в экономическом потенциале или территории. То есть приветствуется работа в интересах всех, а не за счет кого-то. И, конечно, это вот еще один участок, по которому идет переход от однополярного мира к новому взаимодействию между странами. Поэтому эта организация становится привлекательной. И для других стран, которые находятся вообще на других континентах, даже Куба, Никарагуа, им интересно взаимодействовать с ЕАЭС.