ЕАЭС в мировом тренде! Какие экономические объединения в топе глобальной политики?

Как птицы слетаются в стаи, так и государства с общими интересами стараются быть ближе, находя общий знаменатель в геополитике, безопасности, но самый прагматичный вариант сложения, конечно, экономика. И наш Евразийский экономический союз, здесь, безусловно, в мировом тренде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Союзов и объединений экономического толка или тех, кто, в том числе, ставит перед собой экономические задачи немало. И это группировки как планетарного, так и регионального масштаба. Тот же ШОС с его огромным потенциалом в четверть мирового ВВП и такими национальными экономиками-гигантами, как Россия, Китай и Индия. И Беларусь теперь тоже в этом клубе государств. И в этом контексте нельзя, конечно, не упомянуть Союзное государство Беларуси и России.

Интеграция здесь, конечно, от политики до социалки. Но, вне всяких сомнений, союзная и, по сути, единая экономика с миллионами кооперационных переплетений – основа тандема Минска и Москвы. Двигаемся дальше по карте мира – и вот формат калибром покрупнее, который сегодня в мировом топе. БРИКС – это фактически клуб индустриальных гигантов с самыми быстрорастущими экономиками, и Беларусь здесь с 2024 года в статусе партнера. К слову, по данным МВФ, до конца нынешнего десятилетия именно БРИКС, а вовсе не G7, будет в большей степени определять рост мировой экономики. Среди авторитетных экономических союзов, конечно, стоит отметить МЕРКОСУР.

Это фактически единый рынок стран Латинской Америки, удобная площадка для обмена товарами и технологиями, а также пространство для продвижения инвестиций. А еще АСЕАН, в том числе с ее расширенными форматами, – крупнейшая торговая и инвестиционная площадка в Юго-Восточной Азии, которой прочат большие перспективы в ближайшем будущем. Такие же большие перспективы некогда виделись и для Евросоюза с его сложением национальных экономик. Однако брексит и недальновидная политика Брюсселя, очевидно, ведут ЕС вовсе не по пути экономического процветания.

Да и стагнация промышленности Германии, некогда экономического флагмана Евросоюза, не добавляет экономике Старого света «ярких» красок. Но к обзору международных новостей сегодня чуть позже.