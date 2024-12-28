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Лидеры Беларуси и России утвердили бюджет Союзного государства на 2025-й

28 декабря 2024 18:20
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Сколько заработаем и на что потратим на пространстве от Бреста до Владивостока? Лидеры Беларуси и России утвердили бюджет Союзного государства на предстоящий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры Беларуси и России утвердили бюджет Союзного государства на 2025-й-2

По сравнению с 2024-м он вырос более чем на 15 %. Средства будут направлены на финансирование 7 программ, 2 проектов и 41 мероприятия Союзного государства.

Из перечня хотелось бы выделить проекты, направленные на сохранение исторической памяти. В 2025-м мы отметим юбилей Великой Победы. Статья расходов на праздничные мероприятия также предусмотрена в бюджете.

Деньги также направят на дальнейшую реставрацию объектов Брестской крепости-героя. Еще один амбициозный проект Союзного государства – создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле».

# Союзное государство

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