Новости экономики за 11.02.2021

Новости Беларуси. Какие факторы обеспечат устойчивый рост спроса на калийные удобрения белорусского производства? Как МТЗ получил допуск к госзакупкам в России? Зачем европейские страны стимулируют спрос на электромобили? Почему упала мировая добыча алмазов? Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. МТЗ ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМУ ГОСЗАКУПОК РОССИИ

Технику Минского тракторного завода внесли в реестр евразийской промышленной продукции. Это позволяет ему принимать участие в госзакупках соседней страны. В реестр внесены около 70 моделей и модификаций тракторов «Беларус». МТЗ допущен к госзакупкам на территории России Право участвовать в госзакупках – отличная возможность удовлетворить потребности постоянных и новых покупателей. Для получения допуска необходимо было, чтобы информация производителей попала в реестры промышленной продукции. С этой целью представители тракторного завода вместе с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты добились получения акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции необходимым требованиям. Это позволило включить технику тракторного завода в нужные перечни и получить допуск к госзакупкам в России. БЕЛОРУССКАЯ КАЛИЙНАЯ КОМПАНИЯ ДОСТИГЛА ЦЕНОВОГО СОГЛАШЕНИЯ С КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ – КИТАЕМ

Белорусская калийная компания договорилась с Китаем о ценах на партии калийных удобрений. Так, установлена стоимость за тонну в размере 247 долларов США со сроком поставки до 31 декабря 2021 года. В БКК считают, что соглашение станет шагом в укреплении стабильности мирового рынка калия, а также поспособствует устойчивому росту спроса на калийные удобрения и их стоимость. Ранее выгодный контракт Белорусская калийная компания заключила с индийской корпорацией IPL. 800 тысяч тонн удобрений на индийский рынок поставят по такой же цене, что и в Китай, – 247 долларов за тонну. ЕВРОПА СПОСОБНА ОБОЙТИ КИТАЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Европа способна обойти Китай по объему рынка электромобилей, если будет стимулировать спрос и улучшать инфраструктуру. В ЕС в 2020 году было продано более миллиона таких авто. Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные машины. Еврокомиссия ставит перед собой амбициозную цель: к 2030 году по дорогам континента должны ездить не менее 30 миллионов экологичных авто. Китайские производители электромобилей изначально делали ставку на более доступные транспортные средства, в итоге средняя цена реализации электромобиля в Китае не превышает 30 тысяч долларов. В Европе она достигает 48 тысяч, в США – 55 тысяч. Там покупатель может выбирать из 17 наименований электромобилей, в Европе – из 60, а китайскому потребителю доступны 138 моделей на выбор. МИРОВАЯ ДОБЫЧА АЛМАЗОВ УПАЛА НА 20 % В 2020 ГОДУ