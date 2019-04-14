Как реагировать Беларуси на запрет поставок яблок и груш в Россию?

Новости Беларуси. На неделе глава государства собрал экономический блок страны, как делает это регулярно, чтобы обсудить актуальную повестку – как внутреннюю, так и международную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но так получилось, что в центре внимания оказался «российский вопрос», а точнее, действия нашего важнейшего торгово-экономического партнера.

Казалось бы, только-только согласованы балансы о поставках сельскохозяйственной продукции – может быть, не совсем, но поутихли страсти по молоку, так на тебе: с 4 апреля введены ограничения на ввоз говядины на кости, с 12 апреля – запрет на поставку яблок и груш. Кроме того, Россельхознадзор не исключает, что в список запрещенных добавит клубнику, шампиньоны, пекинскую капусту. Может быть, еще что-нибудь. Судя по всему, что захочет. Ну и вишенка на торте: поставить под сомнение деятельность компании, название которой кому-то что-то напоминает. Это, конечно, сильный ход.

Как назвать такие действия? В принципе, можно, как угодно. Великий и могучий русский язык позволяет и ограничением, и запретом. И санкциями. Ведь это элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для тех, кто нарушил содержащееся в такой норме правило. Вряд ли кто-то скажет, что решения Россельхознадзора для нас благоприятны. Следующий вопрос: как не реагировать на это? Не реагировать, когда страна, с которой строишь союзнические отношения, иногда даже закрывая глаза на национальные интересы, поступает вот так? Александр Лукашенко: «То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно оборачивается постоянно злом» После совещания к журналистам вышел заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он рассказал, что также обсуждалось взаимодействие в сфере энергетики. До 30 апреля должны быть подготовлены предложения по ценам на газ с 2020 года. Кроме того, затрагивался вопрос, связанный с реализацией некоторых аспектов налогового маневра. В целом Игорь Петришенко подчеркнул, что взаимоотношения Беларуси и России всегда находятся в повестке дня правительства.