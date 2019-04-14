Как реагировать Беларуси на запрет поставок яблок и груш в Россию?
Новости Беларуси. На неделе глава государства собрал экономический блок страны, как делает это регулярно, чтобы обсудить актуальную повестку – как внутреннюю, так и международную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но так получилось, что в центре внимания оказался «российский вопрос», а точнее, действия нашего важнейшего торгово-экономического партнера.
Казалось бы, только-только согласованы балансы о поставках сельскохозяйственной продукции – может быть, не совсем, но поутихли страсти по молоку, так на тебе: с 4 апреля введены ограничения на ввоз говядины на кости, с 12 апреля – запрет на поставку яблок и груш. Кроме того, Россельхознадзор не исключает, что в список запрещенных добавит клубнику, шампиньоны, пекинскую капусту. Может быть, еще что-нибудь. Судя по всему, что захочет. Ну и вишенка на торте: поставить под сомнение деятельность компании, название которой кому-то что-то напоминает. Это, конечно, сильный ход.
Как назвать такие действия? В принципе, можно, как угодно. Великий и могучий русский язык позволяет и ограничением, и запретом. И санкциями. Ведь это элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для тех, кто нарушил содержащееся в такой норме правило. Вряд ли кто-то скажет, что решения Россельхознадзора для нас благоприятны.
Следующий вопрос: как не реагировать на это? Не реагировать, когда страна, с которой строишь союзнические отношения, иногда даже закрывая глаза на национальные интересы, поступает вот так?
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После совещания к журналистам вышел заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он рассказал, что также обсуждалось взаимодействие в сфере энергетики. До 30 апреля должны быть подготовлены предложения по ценам на газ с 2020 года. Кроме того, затрагивался вопрос, связанный с реализацией некоторых аспектов налогового маневра. В целом Игорь Петришенко подчеркнул, что взаимоотношения Беларуси и России всегда находятся в повестке дня правительства.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы все эти актуальные темы обсудили. Получили ряд поручений главы государства, как нам отрабатывать в рамках интеграционных площадок. В этом аспекте мы будем продолжать работать для того, чтобы экономические интересы нашей страны во всех интеграционных форматах были услышаны, восприняты. Тем более, мы всегда говорили, что являемся ярыми приверженцами интеграционных процессов, поскольку у нас другого выхода нет – мы страна с открытой экономикой. Всё это важно для функционирования наших предприятий и бизнеса.
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