Как удвоить ВВП к 2025 году, а инвестору – разобраться в преференциальных режимах Беларуси? Интервью с Еленой Перминовой

Новости Беларуси. Инвестиции – один из китов, на которых держится экономика любой страны. Особенно когда речь идет об открытой – такой, как наша, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После достаточно серьезного проседания, которое было несколько лет назад, цифры постепенно начинают выравниваться. На какой объем инвестиций нужно выйти, чтобы выполнить задачу Президента по удвоению ВВП к 2025 году? Что за документ – страновая стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций? Как инвестору разобраться в преференциальных режимах, действующих в стране? Об этом и не только мы расспросили заместителя министра экономики Елену Перминову. Сколько иностранных инвестиций поступило в экономику Беларуси в 2018-м Юлия Огнева, СТВ:

Елена Александровна, давайте начнем с самого главного – цифр. Расскажите об объеме привлеченных инвестиций по итогам 2018 года. Может быть, есть данные за три месяца 2019-го? Какой план на текущий год?

Елена Перминова, заместитель министра экономики Беларуси:

Цифры 2018 года нас радуют. В экономику республики поступило почти 11 миллиардов долларов и из них 80 % – прямых. Но то, что для нас приоритетно – это прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без так называемых товарных кредитов) – их объем 1,6 миллиарда долларов. При этом прирост составил более 30 %. Мы не должны допустить снижения достигнутого уровня. Хотя мы понимаем, что мы все равно должны наращивать – к 2025 году не меньше 3 миллиардов. Ключевые нововведения в белорусском законодательстве об инвестициях Юлия Огнева:

Сейчас пересматриваются несколько ключевых документов, в частности, законодательство об инвестициях. Какие нововведения вы могли бы назвать определяющими?

Елена Перминова:

В Министерстве экономики ведется работа по ряду документов. Это и закон «Об инвестициях»; это и совершенствование и упрощение механизма инвестиционных договоров с Республикой Беларусь; это стратегия привлечения иностранных инвестиций до 2035 года; это работа Консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве Республики Беларусь – пересматриваем структуру и вообще подходы. Дано согласие главы государства на проработку вопроса поднятия уровня Консультативного совета по иностранным инвестициям на уровень главы государства, чтобы национальные и иностранные инвесторы, потенциальные инвесторы, которые еще не работают в Республике Беларусь, могли на площадке с участием главы государства обсуждать инвестиционные вопросы. Понимаем, что Национальное агентство инвестиций и приватизаций у нас является секретариатом КСИ, соответственно, будет требовать доработки и положение о взаимодействии, и указ 273-й об агентстве. Поэтому по ряду документов ведется комплексная работа.

Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года: детали Юлия Огнева:

Вы уже упомянули о стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года. А что это за документ, где он сейчас и когда планируется его принять? И главное – что он даст? Елена Перминова:

В настоящее время проект стратегии разработан, направлен на рассмотрение всем заинтересованным органам госуправления для прохождения необходимой процедуры. Естественно, мы надеемся, что стратегия будет принята в этом году. Это некий путеводитель. Это дорожная карта о том, где мы сейчас находимся, наши плюсы, минусы (мы даже отдельным приложением сделали SWOT-анализ) и куда мы идем. Региональное развитие – тут без него мы никак.

«Как много зависит от конкретной личности, от субъективного подхода к решению вопроса!» Юлия Огнева:

В этой связи удается ли вовлечь местные власти в этот процесс? Или они до сих пор действуют по принципу «а оно мне надо»? Елена Перминова:

К сожалению, да. У меня есть немало примеров вот этих бюрократических проволочек, банального нежелания приступить, если мне не поручено. Из серии «а вдруг пронесет, и кто-то другой за меня сделает эту работу». Пытаемся преломить, пытаемся работать, разъяснения... Но как много зависит от конкретной личности, от субъективного подхода к решению вопроса! Вы даже не представляете.

«Работаем над созданием финансового калькулятора для инвестора» Юлия Огнева:

У нас практически вся территория Беларуси – это те или иные преференциальные зоны. «Великий камень» – своя преференциальная зона, в каждой области действует свободная экономическая зона. Скажите, не пугает ли это инвестора? Елена Перминова:

Честно говоря, неразберихи нет. Инвестор понимает необходимость времени для проработки всех возможных вариантов реализации им проекта с использованием разных механизмов – СЭЗ, индустриального парка, инвестдоговоров, малые и средние города, сейчас еще и Оршанского региона. Мы еще работаем над созданием финансового калькулятора для инвестора. Когда, забив какие-то исходные данные, небольшое программное обеспечение сможет ему выдать решение вопроса: куда лучше идти.