Каждая белоруска знает этот бренд. Крупнейший белорусский производитель женских колгот раскрывает свои секреты

Новости Беларуси. Создание двумя братьями и их другом этого масштабного производства стало практически легендой. Начинали в 1997 году всего с двух станков – сейчас их более 2000, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мощность круглосуточного производства – 230 тысяч колготок в сутки. Мало кто знает, что все изделия изначально вяжутся в белом виде и как заготовки попадают на временный склад.

Александр Хамылёв, заместитель директора предприятия:

Для чего это сделано? Оперативность выполнения заказов для торговли. Мы можем открасить в течение суток и выпустить для потребителя в любом цвете, в любом размере, в любом виде продукцию. Это ускоряет отгрузку нужной партии заказчику, ведь никто не любит ждать. Графит или мокко – окраска изделий происходит по секретной технологии, которая держится в строжайшей тайне. Специалисты довели ее до совершенства – качественная окраска с экономией на электроэнергии, воде и человеческом ресурсе. Дальше утюжка, и на всех этапах – проверка качества каждых колготок. Здесь ни один робот не заменит руки человека.

Анна Герус, контролер технологического процесса:

Смотрим мыски по размеру, смотрим на гладь колготки и на торс, тянем торс и смотрим на швейные браки. Колготочку переворачиваем и берем вторую точно также.

Именно качество продукции здесь считают залогом успешной конкуренции. Обратную связь с потребительницами держат постоянно, а все новинки сначала тестируют на своих же сотрудницах. Каждый день мониторинг спроса, не забывают про акции, поддерживают спортивные события страны и шагают в ногу с модой.

Александр Хамылёв:

Красочный красивый рисунок, девушки очень любят. Это особенно сейчас в тренде, в сезоне.