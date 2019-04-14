Интернет вещей, 5G и технологии блокчейна. Какими разработками удивлял форум «ТИБО-2019»

Новости Беларуси. Выставка «ТИБО» проводится с 1994 года. Она ровесница белорусской государственности, крупнейшая на территории СНГ. В 2019 году представлено более 100 компаний и, конечно, только самые современные технологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Технологии блокчейн, 5G, интернет вещей – это только часть из того, что сегодня определяет нашу с вами жизнь. Но обо всем по порядку.

6000 квадратов инноваций. Больше сотни компаний-экспонентов из 15 стран. На «ТИБО» каждый мог найти что-то интересное.

Пришли узнать о инновациях на белорусских предприятиях.



Лучше, чем в прошлом году, гораздо больше стендов стало.

Центральное место – у государственных цифровых решений, сервисов, которые создают электронное правительство. Они пронизывают все сферы: ЖКХ, образование, медицину, финансы, бизнес.

Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Беларуси:

В настоящее время архитектура электронного правительства полностью создана, инфраструктура тоже создана. Согласно рейтингу ООН, Республика Беларусь в прошлом году вошла в ТОП-40 стран с самым высоким уровнем развития электронного правительства в мире. Мы находимся на 38 месте.

Цифровая экономика стала частью национальной стратегии государства и жизни каждого белоруса. К примеру, единый портал электронных услуг. Здесь доступны больше сотни процедур от 26 госорганизаций.

Елена Мурина, ведущий специалист отдела Национального центра электронных услуг Беларуси:

Самая популярная сейчас админпроцедура – это регистрация возможности нахождения в приграничной зоне. Вам нет необходимости направлять в пограничный комитет. На сайте можно заполнить онлайн-заявку. Конечная цель электронного правительства – «проактивные сервисы». К примеру, если в семье появился ребенок, ведомства сами выдают семье необходимые документы (скажем, для получения льгот). Без участия человека. Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации До конца 2019 года все госорганизации перейдут на электронный документооборот. Сегодня его используют и на международном уровне: пока между Россией и Беларусью, в перспективе – между странами ЕАЭС.

Сергей Тумель, специалист в области электронного обмена данными:

Речь идет о структурированном обмене данными, когда на уровне информационных систем бизнеса поставщика и покупателя идет обмен данными с минимальным участием человека.

ИКТ активно внедряют в социальную сферу. Электронные ярмарки вакансий, к примеру, уже проходят на портале Минтруда. В один день ведомство собирает онлайн и нанимателей, и соискателей.

Олег Токун, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Мы провели в декабре 2018 года одну электронную ярмарку вакансий в городе Минске. Там участвовало пять предприятий, более 500 вакансий было заявлено. Более 3000 человек посетили наш ресурс. 95 резюме наниматели получили. Надеемся, что в скором времени такие ярмарки вакансий будут проходить по всей стране. VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

Дмитрий Боярович, корреспондент:

И куда же на выставке инноваций без электромобиля? Это модель белорусской сборки. Машина достаточно компактная и вмещает двух человек. Электрокарам, к слову, в Беларуси зеленый свет. Их владельцы освобождены от дорожного сбора. А вся необходимая инфраструктура к ним появится к 2022 году. Сколько будет стоить белорусский электромобиль? Удивляли посетителей выставки и видеостенами. Огромный составной экран из тонкошовных панелей – разработка белорусского предприятия. Такие стоят на Таймс-сквер в Нью-Йорке. За такой технологией – будущее маркетплейса.