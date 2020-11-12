Александр Лукашенко: надо взять под контроль работу вертикали власти по обеспечению населения продовольствием в зимний, весенний период

Новости Беларуси. К концу этой недели необходимо завершить все работы по уборке урожая. Такую задачу поставил Президент, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на полях Беларуси завершается уборка поздних культур. Это кукуруза на зерно, сахарная свекла и овощи. На встрече во Дворце Независимости подвели итоги и обозначили задачи для аграриев. Так, главу государства интересовали результаты работы за 2020 год и финансовые показатели сельскохозяйственных предприятий. Уделили внимание и подготовке к Всебелорусскому народному собранию. Сейчас важно определиться с планами развития агропромышленной отрасли на ближайшие пять лет. Александр Лукашенко напомнил, что главное в погоне за деньгами не допустить падения уровня жизни белорусов. Конечно, искусственно занижать цены не стоит, но и получать сверхприбыль на внутреннем рынке непозволительно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего касается вице-премьера, чтобы он организовал и решил эту задачу – сохранность урожая и поставка на прилавки. Слушая отчет профсоюзного лидера нашего Михаила Сергеевича Орды (вы, наверное, знаете), очень жестко попросил его взять на контроль ценообразование в стране. И, естественно, будут контролировать прежде всего основные позиции. А в основных позициях – 57, или сколько мы там их, ну, до 60 цены контролируем – прежде всего это продукты питания. То есть ваши вопросы. Поэтому мы договаривались о том, что полностью страна заготовит стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы до мая-июня продуктов питания хватило в стране, особенно овощи, картофель, зерно для хлебопечения и так далее. Это надо полностью заготовить, это ваша задача. Что касается дальше, надо жестко взять под контроль работу губернаторов, вертикали власти, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний, весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так получается, вы мне осенью докладываете, что с избытком в хранилищах продовольствия, а цены начинают скакать в течение апреля, мая. На какие виды? На картошку. Как это так? Исконно белорусский продукт, и цены там начинают плясать. Или на капусту. Чего не хватает? Или на гречку. Слава богу, гречихи посеяли в достаточном количестве и собрали хороший урожай. Наверное, хватит, и еще продать можем. Ну и другие крупяные культуры. Но все это надо держать на контроле.