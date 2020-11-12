Александр Лукашенко: те кредиты, которые брало село, надо возвращать

Новости Беларуси. В 2020 году 90 % предприятий АПК, которые имеют задолженности по кредитам, обеспечили устойчивый рост и выполняют финансовые обязательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понимаю, что очень даже непросто. Всегда было непросто селу. И за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Везде она оказывается.

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Мы также поддерживаем сельское хозяйство, насколько можем. Но как у нас обстоят дела с финансами? Потому что те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более, что такая возможность есть.