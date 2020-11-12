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Александр Субботин: всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены

12 ноября 2020 19:15
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Новости Беларуси. Мониторинг проводится постоянно, а необоснованные скачки стоимости – скорее исключение из правил. В каждом таком случае разбираются компетентные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин: всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены-1

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены. Будем это все четко отслеживать.

Александр Лукашенко: надо взять под контроль работу вертикали власти по обеспечению населения продовольствием в зимний, весенний период

То, что мы видим по цифрам: цены на продовольствие немножечко снизились. Но, вместе с тем, за счет того, что мы в физическом объеме больше поставляем, в большее количество стран, мы приросли экспортом. Мы продали уже за 9 месяцев на 233 миллиона долларов больше, чем в прошлом году.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Александр Субботин # Фотофакт

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