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Александр Лукашенко: нефть подешевела и будет и дальше дешеветь, я думаю

12 ноября 2020 16:52
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Новости Беларуси. Из-за снижения стоимости нефти сейчас подешевело топливо для тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: нефть подешевела и будет и дальше дешеветь, я думаю-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нефть подешевела, и она будет и дальше дешеветь, я думаю, если COVID не уйдет в мире. Поэтому на рынках нефть упала, нефтепродукты тоже. Этим надо воспользоваться и запасы создать на весну сейчас. Не надо рассчитывать только на кредиты, как это обычно у нас бывает. Мы, конечно, будем поддерживать весенний сев, но желательно, чтобы по-хозяйски мы на зиму запаслись прежде всего топливом.  

Александр Лукашенко: надо взять под контроль работу вертикали власти по обеспечению населения продовольствием в зимний, весенний период (читать далее).   

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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