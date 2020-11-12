Александр Лукашенко: нефть подешевела и будет и дальше дешеветь, я думаю

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нефть подешевела, и она будет и дальше дешеветь, я думаю, если COVID не уйдет в мире. Поэтому на рынках нефть упала, нефтепродукты тоже. Этим надо воспользоваться и запасы создать на весну сейчас. Не надо рассчитывать только на кредиты, как это обычно у нас бывает. Мы, конечно, будем поддерживать весенний сев, но желательно, чтобы по-хозяйски мы на зиму запаслись прежде всего топливом.

Александр Лукашенко: надо взять под контроль работу вертикали власти по обеспечению населения продовольствием в зимний, весенний период (читать далее).