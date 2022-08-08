Новости Беларуси. БЖД начала поставлять грузы ускоренными поездами из Беларуси в Азербайджан. Ведомства двух стан реализовали проект по организации нового маршрута Беларусь – Россия – Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволяет в кратчайшие сроки, а конкретно за неделю, и по конкурентным тарифам доставлять в Азербайджан грузы, производимые в Беларуси. Первые три поезда, груженных лесопродукцией, уже отправились со станции Орша-Западная до Апшерона.