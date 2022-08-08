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БЖД начала поставлять грузы ускоренными поездами из Беларуси в Азербайджан

08 августа 2022 14:59
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Новости Беларуси. БЖД начала поставлять грузы ускоренными поездами из Беларуси в Азербайджан. Ведомства двух стан реализовали проект по организации нового маршрута Беларусь – Россия – Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

БЖД начала поставлять грузы ускоренными поездами из Беларуси в Азербайджан-1

Это позволяет в кратчайшие сроки, а конкретно за неделю, и по конкурентным тарифам доставлять в Азербайджан грузы, производимые в Беларуси. Первые три поезда, груженных лесопродукцией, уже отправились со станции Орша-Западная до Апшерона.  

Больше новостей экономики за 8 августа здесь.  

# Белорусская железная дорога # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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