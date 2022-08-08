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Российский бизнес заинтересован в сотрудничестве с «Великим камнем»

08 августа 2022 15:01
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Растет интерес российского бизнеса к белорусско-китайскому индустриальному парку «Великий камень». О повышенном внимании российской стороны сообщили в руководстве парка. До введения санкций в парке делали акцент на европейский и китайский рынки, причем Беларусь выглядела очень конкурентоспособной на рынке Европы в связи с низкими ценами энергоносителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Российский бизнес заинтересован в сотрудничестве с «Великим камнем»-1

Однако в настоящее время с учетом внешнеэкономической ситуации парк переориентируется на рынок России. Такая стратегия уже приносит плоды, и буквально каждый день проходят встречи администрации парка с российскими делегациями. Российские нерезиденты уже выпускают медицинскую продукцию и занимаются техническими разработками. Совместно с российскими бизнесменами парк развивает проекты по беспилотным летательным аппаратам, строительству вертолетов, а также в сфере тонкой химии.  

Больше новостей экономики за 8 августа здесь.  

# Международное сотрудничество # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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