Ирина Костевич: Индивидуальные предприниматели выходят на работу, понимая, что надо перестраиваться к новым условиям

Для чего это было сделано и ради какого эффекта организовали неделю предпринимательства расскажет замминистра экономики Ирина Костевич.

Ирина Анатольевна, здравствуйте.

Ирина Костевич:

Добрый вечер.

Мой первый вопрос, такой, может быть, даже из области каких-то фантазий или конспирологии. Скажите, не является ли эта неделя предпринимательства, такое внимание частному бизнесу (пусть простят меня ИПэшники) как кусок мяса разозлившейся Жучке? Мы знаем, что ИПэшники не довольны какими-то новыми правилами, в последнее время даже пытались на улицу выходить, выражать свои протесты. И вот мы тут, или вы, организовали неделю предпринимательства и наобещали золотые горы.

Ирина Костевич:

Значит, белорусская неделя предпринимательства в республике действительно проходит первый раз, с 29 февраля по 4 марта. За неделю провели в стране около 50 мероприятий. Конечно, основными организаторами выступали бизнес-союзы. Это и мастер-классы по вопросам налогообложения, регистрации, создания новых предприятий. Весь спектр, который касается бизнеса. И, на мой взгляд, неделя эта удалась.

Вы так хладнокровно проигнорировали мой заброс. То есть эта неделя планировалась давно и была проведена не потому, что как-то обострился вопрос с предпринимателями?

Ирина Костевич:

Нет. Это идея была предприятий среднего и крупного бизнеса, это была идея ассоциации.

Средний и крупный бизнес, а мелких опять, где-то скажут, проигнорировали. Много об этом говорят, много пишут, особенно оппозиционная пресса пишет, что они недовольны, что опять зажимают. Простым языком объясните, в чем проблема у ИПэшников.

Ирина Костевич:

Вот смотрите. Принят в мае 2014 года указ Президента, который говорит о том, что индивидуальные предприниматели, которые уплачивают единый налог, занимаются розничной торговлей с государствами-членами Таможенного союза и при этом за наличный расчет, обязаны обеспечить сопроводительные документы с 1 июля 2014 года. Понимая, что перейти на это сложно бизнес-процессу индивидуальных предпринимателей, тоже организованно было принято решение срок перенести по тем товарам, которые не успели до этой даты реализовать индивидуальные предприниматели. Пришла дата – индивидуальные предприниматели весной 2015 года опять поднимают вопрос: «Мы не успели».

То есть они не реализовали, а привезли новые товары.

Ирина Костевич:

Есть и такая проблема, когда под видом остатков подвозили и товары, которые реально должны были в 2014, 2015 году быть с сопроводительными документами. В 2015 году принимается повторное решение – опять продлеваем сроки. Но Президент сказал: 1 января 2016 года – это последняя дата, когда вы перейти должны на те условия, которые обозначены в указе 222. Это наличие сопроводительных документов. И 2015 год, конец 2015 года: индивидуальные предприниматели стали сначала поднимать проблему по остаткам, что они опять, в очередной раз, не успели их реализовать. Но давайте посмотрим. Если в розничной торговле, в организациях розничной торговли, когда остатки 90 дней – это, извините, звони в колокольчик, есть проблемы в бизнесе. Но здесь остатки, получается, более 500 дней. Какое омертвление капитала. То есть явно, конечно, подвозили остатки, под видом остатков соответствующие товары. Теперь индивидуальные предприниматели поднимают другую проблему. Она имеет тоже право на жизнь, требует рассмотрения. И по просьбе индивидуальных предпринимателей была создана рабочая группа при общественно-консультативном совете Минэкономики. Сегодня это группа 27 индивидуальных предпринимателей и три государственных служащих. Прошло уже шесть заседаний рабочих групп. Сложно, тяжело идут эти переговоры. Есть предложения, которые действительно реально можно реализовать, и они уже частично реализованы. Это касается сертификации и подтверждения соответствия качества и безопасности продукции.

Что касается указа 222-го, то в рамках рабочей группы мы сразу сказали: вопрос даже не рассматривается об отмене указа 222. Но если что-то можно упростить в рамках выполнения требований указа 222-го, мы готовы рассматривать.

Вы недавно решили какую-то амнистию объявить предпринимателям.

Ирина Костевич:

Нет. Мы не объявляли амнистию. Это предложение индивидуальных предпринимателей ввести «амнистию», то есть не проводить проверки индивидуальных предпринимателей за период их деятельности с 1 июля 2014 года по 1 января 2016 года. Это предложение бизнеса. Поскольку за налоговое администрирование у нас отвечает Министерство по налогам и сборам, оно не поддержало эту инициативу бизнеса, не поддержало это предложение. Аргументация, что это в очередной раз позволит легализовать нелегализованный бизнес.

Как решить этот конфликт?

Ирина Костевич:

Уже в 2014-15 годах есть индивидуальные предприниматели (их достаточное количество, тысячи), которые перешли на новые условия ведения бизнеса, перестроили свои процессы.

А почему одни перешли, а вторые не могут или не хотят?

Ирина Костевич:

Наверное, больше всего не хотят, потому что тот бизнес, который они ведут (это закупка товаров легкой промышленности) на рынках розничной торговли Российской Федерации, к примеру, в Москве, где им отказывается в предоставлении документов. Почему отказывается? Потому что покупают они как для собственного потребления. Мы придем с вами на розничный рынок, какой нам документ дадут? То же самое и здесь. А вопрос стоит: если ты субъект хозяйствования, ты должен ввести соответствующие субъектом хозяйствования, не приобретая товар как для личного потребления, как для предпринимательской деятельности. То есть операция между двумя субъектами. И тогда должны быть сопроводительные документы.

Хорошо. А чем все-таки закончится все? Нужно дождаться, пока они привезут документы или разорятся?

Ирина Костевич:

Индивидуальные предприниматели медленно, но тихонько выходят на работу. Выходят, прекрасно понимая, что надо перестраиваться к новым условиям работы. Вы знаете, проанализировав цифры, как вообще у нас растет индивидуальное предпринимательство, по состоянию на 1 января 2016 года у нас количество индивидуальных предпринимателей сократилось. Но растет сегодня количество наемных работников у индивидуальных предпринимателей. И если на 1 января 2015 года было всего 27 тысяч наемных работников, то на 1 января 2016 года – 40 тысяч. То есть, как говорится, не могу вести собственное дело – перехожу в наемные работники.

Так какие хорошие новости родились в ходе недели предпринимательства? Что предлагает бизнес и что принимается на сегодняшний день? Новаторства.

Ирина Костевич:

Сегодня поднимаются бизнесом вопросы по упрощению административных процедур. В Республике Беларусь вообще количество административных процедур, если оцифровать, это где-то 780 штук, которые бизнес проходит от его регистрации и, как говорится, до ликвидации. Весь жизненный цикл бизнеса.

Они же через «одно окно» или нет?

Ирина Костевич:

Что-то через «одно окно». Это вы перепутали с административными процедурами для граждан.

У бизнеса нет «одного окна»?

Ирина Костевич:

По отдельным процедурам. Мы же понимаем. Процедура по регистрации – это у нас Минюст. Процедура подключения к энергосетям – ответственный у нас Минэнерго. В части разрешения на строительство – это Минстройархитектуры. И каждый кто-то на каком уровне находится по прохождению административных процедур. Мы уже подготовили проект распоряжения о создании рабочей группой с участием бизнеса действительно провести эту огромную, крупномасштабную процедуру по сокращению этих процедур, перевод их в электронный формат, так, как вы говорите: нажал на кнопку и получил то, что хотел. Бизнес поднимает вопрос в плане внедрения в Республике Беларусь института оценки регулирующего воздействия. Мы решили пойти пошагово.

Что это такое?

Ирина Костевич:

Прежде, чем принять нормативно-правовой акт, проект должен пройти, будем говорить, такую экспертизу, чтобы мы смогли оцифровать. Вот это – выгода для государства, а это – издержки бизнеса. И принять решение: либо мы балансируем, либо мы сознательно идем на снижение издержек бизнеса либо, извините, на выгоду государства.

Вы лично за кого или за что?

Ирина Костевич:

Как гражданин и как государственный служащий, я считаю, что любому государственному органу при принятии управленческих решений прежде всего он должен руководствоваться: сначала подумай о бизнесе. Это должно быть правилом для любого государственного служащего в любом государственном органе.

Этой мыслью проникнута госпрограмма развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года?

Ирина Костевич:

Да. Программа принята 23 февраля, программа на пятилетку. Четыре основных направления, которые заложены в программу МСП. Первое – это улучшение деловой среды. И вот про то, что я вам говорила, упрощение административных процедур – одно из направлений. Второе направление – это финансовая поддержка предпринимательства. И в программе предусмотрено на пятилетку 6 трлн рублей. Третье направление, на мой взгляд, тоже очень важно. Это создание инфраструктуры поддержки предпринимательства. Что это такое? Они представлены двумя субъектами – это инкубаторы и центры. Учиться вести бизнес надо всю жизнь. Потому что условия жизни меняются. И вот эти центры и инкубаторы, а инкубаторы еще и взращивают стартапы, молодой бизнес, они и нацелены на решение этой задачи. И четвертое направление – это как раз в рамках даже недели предпринимательства. Это формирование позитивного имиджа предпринимательской инициативы в обществе. Мы прекрасно понимаем с вами, что мы должны создать предпринимательское общество. Создается оно где? В школе. Поэтому одно из направлений, опять же, в программе – это обучающие курсы в школе по основам предпринимательства, это создание бизнес-компаний, школьных, ученических бизнес-компаний. И мы как раз в рамках недели предпринимательства проводили общественно-консультативный совет, пригласили туда и учителей школ, обсуждали, как это нам двинуть, чтобы не только теория была в школе, но еще и практика, дети почувствовали вот эту предпринимательскую среду, вот эти основы. Мы должны гордиться нашим бизнесом, у нас хороший бизнес. Сегодня его вклад в ВВП – почти 29%, в добавленную стоимость. Налоги сегодня тоже под 28%. Он действительно сегодня формирует серьезную часть экономики страны.

Спасибо, Ирина Анатольевна.