Надо побыстрее вместе работать: 24 февраля в Минске стартует Неделя белорусского предпринимательства

Новости Беларуси. Что должно стать катализатором экономического роста, как управлять состоянием и роль современно предпринимательства? Эти и другие вопросы обсудят бизнесмены и представители деловых кругов со всей страны.
Неделя белорусского предпринимательства стартует 24 февраля в Минске.
В программе – более сотни круглых столов, презентаций, мастер-классов и биржевых уроков от ведущих экономистов Беларуси. На форумах пойдет речь также о насущных проблемах предпринимательства в стране,
в том числе о снижении налоговой нагрузки и упрощении административных процедур.
Новые шаги в партнерстве обсудят представители бизнеса и власти. Предприниматели подготовили свои предложения.
Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Надо побыстрее нам вместе работать. Работать по деловым проектам. В регионах, в отраслях. Нам Богом дано производить экологически чисты продукты, которые во многих странах произвести не могут. Это будет востребовано на рынках мира. Но с современными технологиями.
Сейчас одна из главных задач – дать бизнесу больше свободы.
Работа в этом направлении уже ведется. Так, на ревизии торговой инспекции наложен мораторий, значительно упрощены санитарные нормы, а малые предприятия больше не проверяют сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.