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Надо побыстрее вместе работать: 24 февраля в Минске стартует Неделя белорусского предпринимательства

24 февраля 2017 06:43
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Новости Беларуси. Что должно стать катализатором экономического роста, как управлять состоянием и роль современно предпринимательства? Эти и другие вопросы обсудят бизнесмены и представители деловых кругов со всей страны.

Неделя белорусского предпринимательства стартует 24 февраля в Минске.

В программе – более сотни круглых столов, презентаций, мастер-классов и биржевых уроков от ведущих экономистов Беларуси. На форумах пойдет речь также о насущных проблемах предпринимательства в стране,

в том числе о снижении налоговой нагрузки и упрощении административных процедур.

Новые шаги в партнерстве обсудят представители бизнеса и власти. Предприниматели подготовили свои предложения.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Надо побыстрее нам вместе работать. Работать по деловым проектам. В регионах, в отраслях. Нам Богом дано производить экологически чисты продукты, которые во многих странах произвести не могут. Это будет востребовано на рынках мира. Но с современными технологиями.

Сейчас одна из главных задач – дать бизнесу больше свободы.

Работа в этом направлении уже ведется. Так, на ревизии торговой инспекции наложен мораторий, значительно упрощены санитарные нормы, а малые предприятия больше не проверяют сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Владимир Карягин

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