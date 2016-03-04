Новости экономики за 04.03.2016

Новости Беларуси. У производственников теперь есть и еще один инструмент для развития. Подписан указ Президента об использовании иностранных депозитарных расписок. Каким образом теперь наши предприятия смогут привлекать инвестиции извне, знает экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ Юрий Таболин.

Под расписку

Согласно указу №84 белорусские ОАО получили право выпуска и передачи до 25-ти процентов своих акций зарубежным компаниям. Последние в свою очередь продают ценные бумаги от своего имени на мировом рынке. Главная особенность механизма – акции хранятся в белорусских банках. То есть при продаже права собственности на ценные бумаги, валюта поступает на счета отечественных финансовых институтов.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Депозитарные расписки – это шаг к тому, чтобы признать, что в Беларуси действуют все нормы международного законодательства, связанные с выходом на зарубежные фондовые рынки.

Женское дело

10 миллионов евро на женское дело. Такую сумму Европейский банк реконструкции и развития выделит Беларуси на продвижение программы «Женщины в бизнесе». Проект должен помочь не только опытным бизнес-леди, но и тем, кто решит впервые поработать на себя.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Среди собственников бизнеса женщины – почти 25%, а среди индивидуального предпринимательства более 30%. То есть фундамент женского предпринимательства в стране создан.

Франс Делей, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:

Мы запустили программу «Женщины в бизнесе» не только в Беларуси, а в 16 странах и рассчитываем, что в результате ее реализации будет предоставлена соответствующая консультационная помощь десяти тысячам женщин.

Инвестиционный портфель

К слову, общий размер инвестиционного портфеля ЕБРР в Беларуси превысил 600 миллионов евро. Основа иностранных вложений – банковский сектор. Западные финансисты также планируют инвестировать в развитие инфраструктуры, в частности крупным и полезным для Беларуси проектом станет реконструкция магистрали M10, которая соединяет Гомель и Брест.

Семейный капитал

На семейный капитал уже рассчитывают без малого 15 тысяч белорусских семей. Общая сумма долгосрочных депозитов в рамках этой программы приблизилась к 150 миллионам долларов.

Напомним, что в минувшем году в Беларуси начали предоставлять безналичные дотации в сумме 10 тысяч долларов при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей.

37$ за Brent

К ситуации на рынках. Цена нефти эталонной марки Brent впервые с начала года превысила 37 долларов за баррель. Эксперты связывают положительную динамику с планами Саудовской Аравии в апреле повысить отпускные цены для Азии и Европы. Доллар отреагировал. На торгах на белорусской валютно-фондовой бирже он опустился на 127 рублей, евро потерял 1 пункт, российский рубль прибавил, за него давали чуть более 290 белорусских.

Курсы валют:

Российский рубль 290,05

Доллар 21 235

Евро 23 209

Гривна 804,36

Злотый 5 366,5

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