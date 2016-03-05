Что заставляет китайцев хватать золото, а японцев — скупать сейфы?

Не имей сто рублей, долларов, юаней и йен, а имей сто друзей. По правде говоря, и это не спасение от житейских неприятностей, но вот деньги как раз есть полная и абсолютно надежная гарантия, что проблем вам не избежать и привычными методами их будет ни за что не разрешить. Понимание этого и заставляет китайцев хватать золото, а японцев — скупать сейфы.

Конфуций очень не советовал рождаться в эпохи перемен. Правда, даже в Китае с его 5-тысячелетней историей как-то не отыскивается отрезка длиной в человеческую жизнь, чтобы не случилось в протяжении этих 60 лет ничего «крышесносного» и «мозголомного», чтоб не рисковал простой человек за свой век потерять голову в прямом и переносном смысле этого слова.

И когда приходит буря, становится глупостью общепризнанная истина: «Недвижимость никогда не дешевеет!» - ага, покажите-ка нам офисы в Вавилонской башне по цене особняков на Манхэттене.

Золото — вот непреходящая ценность. Хотя, конечно, и здесь не все безоблачно. В течение последнего месяца биржевая цена на этот товар выросла на 10 процентов: такого не было уже 4 года — аккурат с прошлого пика глобального кризиса. В пятницу, в последний торговый день недели, за унцию давали 1265 долларов. Правительства скупают золото втихую, а китайцы с индийцами врываются в ювелирные магазины с топотом, сметая с прилавков всё:

Ли Ян, биржевой аналитик:

Существует общий запрос на надежные вложения. Тому бездна причин: и возможное повышение ставок американского Федерального резерва, и ожидание выхода Великобритании из Евросоюза, и падение курсов акций на большинстве рынков.

Конторы, которые зарабатывают на жизнь инвестпрогнозами, переобулись в воздухе. Голландский «Рабобанк» на неделе переписал ценовые ориентиры по золоту на конец 16 года: было 900 долларов за унцию, теперь сулят 1360.

И голландцы не одиноки: делать защечные запасы вечных ценностей норовят и граждане, и правительства — а как иначе? Когда деньги фиатные, то есть, напечатать их можно сколько угодно, правительства начинают эмиссионный забег наперегонки. С деньгами вообще начинают твориться непотребства.

Япония установила отрицательную ключевую ставку Центробанка. Это означает, что все островные банки скоро перейдут на отрицательные ставки. То есть, за деньги на вкладе гражданина или фирму будут не награждать, а штрафовать — удерживать ростовщический процентик. Японцы ринулись скупать сейфы, чтобы складированные в квартирках йены было сложнее стащить.

Кубо Сиута, менеджер «Сейфы Шимаку»:

Только за последний месяц спрос вырос почти в 2 раза. В сравнении с прошлым годом — в три! Метут любые сейфы — и домашние, и водонепроницаемые. Цены выросли, в среднем, на 15 тысяч йен — все равно берут.

Тут не только отрицательные банковские ставки причиной. Стал жестче контроль при совершении крупных покупок — то есть, инвестировать в предметы роскоши, дома, драгметаллы становится хлопотнее. Единственный выход — сейфы ставить!

Отрицательные ставки — это не японская блажь: швейцарцы готовятся к тому же и шведы. В Штатах и Великобритании это обсуждается очень активно. Но обыватель напрасно думает, что ему позволят накопленное силосовать под кроватью: правительства уже приступают к ликвидации крупных банкнот.

В Штатах Ларри Саммерс, финансовый мозг последних двух администраций, предлагает прекратить изготовление 100-долларовых купюр. Европейцам стали противны собственные 500 — просто воротит от них.

Мишель Сапен, министр финансов Франции:

Крупные купюры, те же 500 евро, больше используются для сокрытия доходов, а не для покупок. Я бы сказал, они особенно подходят для порочных транзакций, а такие честным людям без надобности! Как тут не задаться вопросом: а зачем такие купюры? И немцы задаются тем же вопросом!

Собственно, в этом суть попыток разрешить нынешний планетарный долговой кризис: деньги не должны задерживаться в руках, они должны менять хозяев как можно чаще.

Потребительский спрос взовьется в заоблачные выси, получится пробить финансовые тромбы, которые образуются из-за долгов. Пока, кто может, денежный жирок пытается прятать в золото, но с этим серьезные должники найдут способ справиться - уронят биржевые цены на золото, к примеру. Или просто откажутся его поставлять: сейчас-то на бирже торгуются обязательства поставки золота, а не оно само.

В сущности, если вы не хотите быть обокраденными творцами денег и долгов, разумнее инвестировать в инфраструктуру и хай-тек — в проекты, подобные белорусско-китайскому «Великому камню»:

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь должны быть созданы, и это наше жесткое требование с Си Цзиньпином, предприятия, выпускающие продукцию нового поколения. Мы имеем очень разветвленную инфраструктуру. Особенно железные дороги, автомобильные дороги, воздушный транспорт. Здесь перекресток всех этих путей.

Кстати говоря, пока за владельцев денег еще толком не брались: так только, мелкие неудобства создавали. Теоретиками всерьез обсуждается возможность эмиссии скоропортящихся денег: чтобы, скажем, сотня была сотней в течение года, а потом начинала стоить полсотни — не успел вовремя потратить, будешь наказан. И хорошо бы полностью ликвидировать наличное обращение — шведы уже через пару лет собираются. Гражданину объяснят, что он своих денег — только временный держатель. А владелец кто? Кто надо, тот и владелец — об этом сообщат дополнительно.