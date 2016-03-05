Новости экономики за 05.03.2016

Существенная часть семейного бюджета белорусов — стоимость потребительской корзины. До сих пор цены в магазинах не превышали темпов роста инфляции. Другими словами, они изменялись в соответствии с уровнем доходов населения.

Правительство прогнозирует ценовой штиль.

Производители нацелены по стимулирование спроса и наоборот планируют активизировать потребительскую активность за счет акций и распродаж. Популярная форма торговли – ярмарки. Сегодня весенняя серия стартовала в столице.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Минимальная торговая наценка. Во-первых, это имидж продукции. Это своего рода реклама продукции. Ну, и разнообразие для любого человека под его зарплату.

Социальный щит

Более 21 триллиона рублей потратит государство на помощь инвалидам и пожилым людям. В течение 5 лет эти деньги направят на формирование безбарьерной среды, медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Суммы эти заложены, но я думаю, что они будут гораздо больше и выше, потому что привлечение средств пойдет не только с республиканского бюджета и с местных бюджетов, но это и привлечение средств, не запрещенных законодательством, те, которые привлекут сюда и негосударственные организации, общественные, гранты.

Темная сторона бытуслуг

Каждая пятая бытуслуга в Беларуси оказывается нелегально. За минувший год общий объем серого рынка данной сферы превысил 130 миллионов долларов. Львиная доля приходится на парикмахерские услуги и ремонт авто. Министерство торговли планирует ужесточить контроль над нелегалами.

Валерьян Беспалый, начальник управления Министерства торговли Республики Беларусь:

Только за прошлый год было доначислено налоговых сборов только по проверкам Министерства по налогам и сборам более 7 млрд. рублей.

Резервная валюта

МВФ официально признал китайский юань международной резервной валютой. Таким образом, признается возросшая роль Китая на мировом рынке. Чаще всего резервная валюта используется для расчётов на товарных рынках, например, нефти. Кроме того, теперь юань можно задействовать для накопления золотовалютных резервов.

Олег Ильин, финансовый аналитик:

В Беларуси будет приток юаня. В какой-то мере можно прогнозировать, что это стимулирует дополнительный внешний оборот и приток иностранных инвестиций.

К слову, в Беларуси золотовалютные резервы в феврале выросли на 2% или 84 миллиона долларов. А вот курс американской валюты 5 марта на торгах просел. И опустился ниже 21 тысячи. Евро тоже подешевел на без малого 200 пунктов. Российский рубль вплотную приблизился к отметке в 291 белорусский. Напомню, такой курс Нацбанка сохранится вплоть до среды, когда на валютно-фондовой бирже состоятся очередные торги.

Тюльпан не опустошит карман

В ближайшие дни белорусы будут конвертировать рубли не в иностранную валюту, а в цветы. Итак, сколько же стоит приятный сюрприз для милых дам?

Самую низкую цену сегодня предлагает интернет-торговля – три тюльпана обойдутся всего в 30 тысяч. Правда, за доставку придется заплатить раза в 3 больше. Если отправиться в супермаркет, то в среднем эти же 3 тюльпана будут стоить на 10 тысяч дороже. Коммерческие цветочные лавки попросят за аналогичный букет 45-50 тысяч. Цена при покупке с рук от 25 тысяч за штучку, причём, чем ближе к празднику, тем будет дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы основные деловые новости дня. Мы держим руку на пульсе экономики.