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Какие новинки мясо-молочной продукции представила Беларусь на выставке Gulfood в Дубае?

17 февраля 2022 15:54
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Новости Беларуси. Ведущие отечественные предприятия пищевой промышленности представили потенциальным партнерам лучшие линейки мясо-молочной продукции и новинки производства на крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания Gulfood в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие новинки мясо-молочной продукции представила Беларусь на выставке Gulfood в Дубае?-1

В качестве новинок – детское питание со схожими свойствами с грудным молоком, сыры и творожные кремы, которые полезнее творога, так как изготовлены с помощью ультрафильтрации. В итоге достигнуты договоренности о поставках мяса птицы в Саудовскую Аравию, страны Африки, Катар, Кувейт. Сухих молочных смесей – в Ливан, Иорданию, Саудовскую Аравию. Говядины – в Китай. И субпродуктов – в Гану.  

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# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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