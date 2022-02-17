Какие новинки мясо-молочной продукции представила Беларусь на выставке Gulfood в Дубае?

Новости Беларуси. Ведущие отечественные предприятия пищевой промышленности представили потенциальным партнерам лучшие линейки мясо-молочной продукции и новинки производства на крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания Gulfood в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве новинок – детское питание со схожими свойствами с грудным молоком, сыры и творожные кремы, которые полезнее творога, так как изготовлены с помощью ультрафильтрации. В итоге достигнуты договоренности о поставках мяса птицы в Саудовскую Аравию, страны Африки, Катар, Кувейт. Сухих молочных смесей – в Ливан, Иорданию, Саудовскую Аравию. Говядины – в Китай. И субпродуктов – в Гану.