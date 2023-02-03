Сразу 7 новых моделей белорусской техники для лесопромышленного комплекса и ЖКХ показали в Минске

Новости Беларуси. Новинки техники для лесопромышленного комплекса и коммунального хозяйства презентовали 3 февраля в Минске. В ноябре 2022 года предприятие-производитель посещал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда Александру Лукашенко продемонстрировали технику, выпущенную за год. А сегодня у специалистов есть новый повод для гордости – превзошли предыдущие результаты и выпустили сразу семь новых моделей современных машин, созданных всего за четыре месяца. Так, лесопромышленному комплексу отечественный машиностроительный гигант передаст харвестер и форвардер, коммунхозу – высокопроизводительную снегоуборочную машину и вилочный автопогрузчик. Созданная белорусами наукоемкая техника не уступает по качеству и надежности иностранным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит конкурентов.

Александр Ефимов, заместитель министра промышленности Беларуси:

В ближайшее время предприятие поставит на серийное производство не только ту линейку машин, которую сегодня представили на выставке, на этом мероприятии, но и другие образцы техники. Будет полностью закрыто такое направление, как дорожно-строительная техника.

Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительного предприятия:

В ответ на эти недружественные действия наших бывших партнеров мы с утроенной силой приступили к локализации всей своей компонентной базы, использующейся в наших машинах. Мы не просто перепроектируем машины и внедряем туда комплектующие других поставщиков, мы стараемся ставить туда комплектующие собственного производства.